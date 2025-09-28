Zet Max Verstappen in iets met vier wielen en hij gaat als de brandweer. De F1-wereldkampioen deed zaterdag mee aan een GT3-race, op de iconische Nürburgring Nordschleife. 'Uiteraard' won hij bij zijn debuut.

De Red Bull-coureur wil buiten de F1-raceweekenden om zichzelf vermaken met andere vormen van autosport. Daarom dook hij in Duitsland op bij de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. In zijn Ferrari 296 GT3 kwalificeerde hij zich als derde, om vervolgens in de race razendsnel de koppositie op te eisen. En niet meer af te staan.

Overigens reed Verstappen als de helft van een team. Na de beurt van Verstappen was het aan zijn Britse teamgenoot Chris Lulham om de eerste plek naar huis te rijden.

Gestuntel op het podium

In de Formule 1 heeft Verstappen al 67 races op zijn naam geschreven. Hij is dus wel bekend met het ontmantelen van het kurkje en al dat zilverfolie bij een champagnefles. Misschien was het de opwinding van het debuteren, maar na zijn GT3-zege lukte het niet om het bruisende wijntje uit de fles te laten spuiten.

Max Verstappen’s toughest opponent in September? This champagne bottle. 🍾 pic.twitter.com/r1ACb39vAu — Motorsport (@Motorsport) September 27, 2025

Lulham en de andere coureurs op het podium hadden hun bubbels al lang en breed geopend en mikten op Verstappen, terwijl de zoon van oud-coureur Jos Verstappen nog liep te pielen met zijn exemplaar.

Team Redline

Na afloop mocht ook Verstappens teamgenoot Lulham de felicitaties in ontvangst nemen. De Nederlander scoutte hem bij Team Redline, het virtuele team waar ze samen voor rijden. Na afloop van de zege op de Nürburgring glunderde Lulham van trots. "Het is ongelooflijk. Ik weet niet of het al is ingedaald. De auto was fantastisch. Ik ben erg opgetogen."

Kelly Piquet

Kelly Piquet, de vriendin van F1-wereldkampioen Max Verstappen, was er niet bij in Duitsland. Althans, afgaande op haar socials was het Braziliaanse model de afgelopen dagen in modestad Milaan voor een 'gewaagde collectie'.

Piquet was aanwezig als speciale gast toen modellen tijdens de Milan Fashion Week items lieten zien van de kledinglijn Max Mara SS26. Modeblad Harpers Bazaar stelt dat Max Mara normaal met ontwerpen komt die klassiek van aard zijn, maar dat ditmaal is gekozen voor 'gewaagde ontwerpen'.