Eerst is komend weekend de GP van Las Vegas aan de beurt, maar de race daarna belooft weer extra spektakel op te leveren. Tijdens de GP van Qatar is er namelijk een nieuwe regel ingevoerd die de Formule 1-coureurs dwingt tot een extra pitstop. Dit kan grote gevolgen hebben voor de strijd om het WK tussen Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen.

De Formule 1, de FIA en bandenfabrikant Pirelli zijn het eens geworden: de rondjes op één type band tijdens de Grand Prix van Qatar later deze maand worden beperkt tot 25 ronden. Dit betekent dat er minimaal twee pitstops per auto zullen zijn. De Grand Prix van Qatar telt 57 ronden en het Lusail International Circuit staat bekend om de extreme bandenslijtage.

Maximaal 25 rondjes op 1 band

Om risicovolle situaties tijdens het weekend te voorkomen, heeft Pirelli een richtlijn uitgevaardigd: coureurs mogen in geen enkele sessie op het circuit meer dan 25 ronden rijden met één set banden, ongeacht het type compound. De bandenleverancier van de Formule 1 motiveert dit besluit met een analyse van de bandenprestaties op Lusail in 2024. Vorig jaar bleek de linker voorband bij veel auto's meerdere keren het maximale slijtageniveau te bereiken.

'Dit leidde tot een aanzienlijke daling'

“Om het aantal pitstops in de race in Qatar te verminderen, hebben de teams hard gewerkt aan het beperken van de bandendegradatie”, aldus een verklaring van Pirelli. “Dit leidde echter tot een aanzienlijke daling in de bandenprestaties en het verlengen van de stints voorbij de nuttige levensduur van de banden.”

Eerdere maatregelen in Qatar

In 2023 voerden de FIA en Pirelli een vergelijkbare beperking in Qatar in, maar om een andere reden. Toen leidde het agressieve gebruik van de kerbstones door de coureurs tot microscheurtjes in de zijwanden van de banden. Voor 2024 is dit probleem opgelost met aanpassingen aan zowel de kerbstones als de banden.

Met sprintweekend

In Qatar ontvangen de teams de drie hardste slick-compounds van Pirelli. Aangezien het een sprintweekend betreft, heeft elke coureur twee sets harde banden, vier sets medium banden en zes sets zachte banden tot zijn beschikking.