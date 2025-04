Grote rivaal lovend over Max Verstappen richting GP Saoedi-Arabië: 'Hij leverde fantastisch werk'

Mercedes-coureur George Russel heeft na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië vol lof gesproken over rivaal Max Verstappen. De Nederlander pakte op waanzinnige wijze pole position.

De Britse coureur eindigde op 0.113 seconde achter Max Verstappen, die verrassend de kwalificatie won, voor McLaren. Lando Norris crashte al vroeg in Q3. De leider in de WK-stand stuiterde over de kerbstones en kwam hard in de muur terecht. Er kwam een rode vlag. Zijn teamgenoot Oscar Piastri werd tweede.

Russell prees de viervoudig wereldkampioen voor zijn ronde, die hem zijn tweede poleposition in de laatste drie races opleverde. "Max leverde weer fantastisch werk, dus hulde aan hem", aldus de Brit, die het vorig seizoen nog flink aan de stok had met Verstappen. Russell beschuldigde hem van pestgedrag.

Maximaal haalbare

Russell gaf ook toe dat hij met zijn derde plek in de kwalificatie het maximale uit zijn Mercedes had gehaald. “Eerlijk gezegd had ik voorafgaand aan de sessie vrede gehad met P3, maar toen ik zag hoe dichtbij ik zat, was ik erg blij met mijn ronde. Je weet echter altijd dat er in zulke rondjes nog een beetje meer in zit."

"We moeten realistisch zijn, dit was het maximale vandaag. Op deze hogesnelheidscircuits hebben we niet de snelheid van McLaren", vervolgt hij. "Het was een lastige sessie met de rode vlag halverwege, waardoor we aan het eind nog maar één snelle ronde hadden. Het was interessant om Red Bull twee rondes te zien doen, maar de derde plek is een geweldige startpositie. De race morgen wordt lang."

Verstappen won vorig jaar de GP van Saudi-Arabië, waar hij toen ook de poleposition pakte. Hij heeft dit seizoen de GP van Japan gewonnen, maar eindigde vorige week slechts als zesde in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen staat derde in de WK-stand achter leider Norris en Piastri.