Waanzinnige Max Verstappen verklapt verschil bij onverwachte pole: 'Dat kwam goed uit'

Er staat geen maat op Max Verstappen wanneer de druk het hoogst is. Dat bewees hij zaterdagavond bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Niks McLarens, Verstappen was er de baas.

Dat terwijl het - net als vorige week in Bahrein overigens - rommelde. Tijdens de trainingen was het gat met McLaren enorm, maar tijdens de kwalificatie vond Verstappen zoals wel vaker wat extra's. Verstappen zelf heeft geen idee hoe het komt dat hij telkens weer opstaat op het moment dat niemand het verwacht

"Ik moet zeggen: ik voelde me goed in de auto, balans was net wat beter dan in VT3. Als de druk er echt op komt, mag je geen fouten maken", analyseerde hij even nuchter als altijd bij Viaplay. Dat laatste deed Lando Norris niet, want die parkeerde zijn McLaren tegen de muur bij een crash.

Spannende kwalificatie

Norris zorgde in het begin van Q3 voor een rode vlag, net daarvoor had Oscar Piastri zijn eerste snelle ronde neergezet. Na de hervatting waren de verschillen klein, zo was Verstappens eerste run +0,001 sneller dan die van Piastri.

Verstappen reed in zijn eerste snelle ronde zelfs met meer brandstof. Omdat er minder tijd op de klok stond vanwege de rode vlag van Norris kon hij alleen even langs de pitstraat voor een bandenwissel. "Ik wist dat er nog wat tijd in zat." Toch was het door 'momenten' een rommelige ronde van Verstappen, die ook last had van verkeer. "Maar ja, je moet er het beste van maken. Uiteindelijk vond ik in de laatste bocht nog net wat tijd, dat kwam goed uit."

Race op zondag

In het interview na afloop van de kwalificatie zei Verstappen dat 'de avond 's avonds tot leven kwam'. Morgen wordt er weer geracet in de avond. "Mijn lange runs zijn echt heel slecht geweest, al denk ik dat mijn balans een stuk beter is vandaag. Maar zeker niet op het niveau van een McLaren, misschien een Mercedes. Ik ga gewoon mijn best doen. Ik start in ieder geval vooraan, dat is het positieve", sloot hij af.