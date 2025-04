Grote schok voor bekende F1-coureur tijdens paasweekend: 'Zijn lichaam en hoofd zaten vol snijwonden en bloed'

De Braziliaanse F1-coureur Gabriel Bortoleto had alles behalve een vreedzaam paasweekend. Op Instagram maakte zijn schoonzus bekend dat zijn vijfjarige neefje thuis een ernstig ongeluk heeft gehad, waardoor hij een operatie moest ondergaan.

De F1-coureur van Sauber werd zondag achttiende op het circuit in Jeddah, maar de coureur had waarschijnlijk wel iets anders aan zijn hoofd dan een goed resultaat neerzetten in Saoedi-Arabië. Op Instagram maakte Gabriela Orsolini, Bortoleto's schoonzus, namelijk bekend dat zijn neefje een noodlottig ongeluk heeft gehad in huis.

'Een van de verschrikkelijkste dagen van mijn leven'

In haar verhaal op Instagram deelt de geschrokken Orsolini wat er dit paasweekend precies met haar zoontje gebeurd is: "Heb je er ooit bij stilgestaan hoeveel we god moeten danken?" begint ze haar verhaal. "Afgelopen weekend heb ik een van de verschrikkelijkste dagen van mijn leven meegemaakt."

Verhaal op Instagram van Gabriela Orsolini

Ongeluk in de badkamer

"De douchecabine in de badkamer barstte en viel bovenop Lolo. Zijn hele lichaam en hoofd zaten vol snijwonden en bloed," gaat Bortoleto's schoonzus verder. "Ik heb hem naakt in de auto gezet en God gaf me de kracht om op tijd in het ziekenhuis te komen. Het was heel, heel moeilijk"

Operatie

"Hij moest geopereerd worden en godzijdank is alles goed gegaan," vervolgt Orsolini. "Ik kan alleen maar denken aan hoeveel God voor hem gezorgd heeft en dat er niets ernstigs is gebeurd. Hij is inmiddels weer thuis. Wat heb je me bang gemaakt, jij bent mijn leven en ik houd meer van jou dan van wie dan ook," aldus Bortoleto's schoonzus. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is van het barsten van de douchecabine.

GP van Saudi-Arabië

Ook Max Verstappen had niet zijn fijnste race tijdens het paasweekend. Hij finishte als tweede in de Grand Prix van Saoedi-Arabië, nadat hij vijf seconden tijdstraf kreeg voor het overschrijden van de track limits bij de eerste bocht, waardoor hij 'ongeoorloofd' aan de leiding bleef voor Oscar Piastri. 'De baan verlaten en er voordeel mee doen', was de reglementaire uitleg van de regelovertreding van de Nederlander.