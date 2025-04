Teambaas Christian Horner print foto's uit als extra bewijs voor 'onzinstraf' Max Verstappen: 'Hier zie je het goed'

Red Bull-teambaas Christian Horner uitte scherpe kritiek op de tijdstraf van vijf seconden die Max Verstappen kreeg omdat hij de track limits in de eerste bocht overschreed na de start, waardoor hij voor Oscar Piastri bleef.

"We hadden vóór de race een discussie met de wedstrijdleider, en zijn mening was dat de coureurs moesten kunnen racen", legde Horner uit. "Ik weet niet waar Max naartoe had moeten gaan in de eerste bocht. We verloren de race met 2,6 seconden, dus dat is zwaar voor ons."

Helmut Marko

"Ik denk dat het meest positieve voor ons vandaag is dat we tempo hadden. Dit is een positieve race voor ons. Gefeliciteerd aan Oscar, maar ik ben teleurgesteld dat we niet hebben kunnen winnen." Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt de vijf seconden tijdstraf van zijn pupil Verstappen ook te zwaar.

'Buitenproportioneel'

"Max verloor de race bij de start", verklaarde de voormalig coureur. "Waar moest hij heen in de eerste bocht? In de Formule 2-races gebeurde hetzelfde met twee of drie coureurs, maar daar kregen ze slechts een waarschuwing. Ik vind de vijf seconden tijdstraf buitenproportioneel. Zonder de straf had Max deze race kunnen winnen, nu moesten we genoegen nemen met de tweede plaats."

Piastri lag niet voor

Volgens Marko en Horner was het helemaal niet zo dat Piastri zijn auto voor die van Verstappen had geplaatst bij het ingaan van de bocht. Marko: "In het begin lag Piastri voor, maar op het laatste rempunt was Max er weer voorbij. Het positieve is dat onze auto snelheid heeft, maar we hebben opnieuw gezien dat inhalen op dit circuit lastig is."

Extra foto's

Horner vond het zelfs zo duidelijk, dat hij twee foto's printte en die meenam naar de internationale pers om zijn standpunt extra kracht bij te zetten. "Je kunt het hier goed zien bij de apex van de bocht", wijst Horner volgens het aanwezige Motorsport naar één van de twee foto's. "Daar zat Max er duidelijk voor. De rules of engagement zijn in het verleden besproken en dan vind ik dit een erg zwaar besluit." Hij acht het onwaarschijnlijk dat het nieuwe beeldmateriaal de stewards zal doen twijfelen. Van een protest zal vanuit Red Bull dan ook geen sprake zijn.