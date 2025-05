Max Verstappen en teamgenoot betalen rekening: dit is waar F1-racers op trakteerden

Max Verstappen was optimistisch gestemd na de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar hij beslag legde op P2. Oscar Piastri was iets sneller dan de Red Bull-coureur. De avond voor het raceweekend losbarstte, trakteerde Verstappen het personeel van zijn team.

Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari stapte Verstappen opgetogen uit zijn auto. ",Ja, absoluut, dit is het beste gevoel in de auto dat ik dit jaar tot nu toe heb gehad", zei de viervoudig F1-wereldkampioen tegen De Telegraaf.

"De auto ziet er met de updates van dit weekend best wat anders uit. Qua rondetijd denk ik niet eens dat het zoveel oplevert, in vergelijking met de fysieke verschillen die je ziet. Maar qua afstelling van de auto hebben we duidelijk een stap vooruitgezet."

Pizza

De sfeer bij Red Bull lijkt ondanks de forse achterstand op concurrent McLaren hoopvol en positief te zijn. Het hielp in elk geval dat Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda donderdagavond een avondje uit voor het team organiseerden.

Ze trakteerden alle teamleden van Red Bull op pizza in Imola. Ook teambaas Christian Horner was present. De twee coureurs betaalden samen de rekening voor de lekkernijen.

McLaren

Een van de factoren waarop McLaren momenteel uitblinkt is het beheersen van de bandentemperatuur. Ten opzichte van het papaya-kleurige team worden de banden bij Red Bull te heet, waardoor ze sneller slijten en daardoor de snelheid remmen.

"We kunnen nog tien updates op de auto zetten, maar het belangrijkste is dat we die banden onder controle krijgen. Dat is ons grootste probleem.", erkent Verstappen. "Ze zijn daar bij McLaren gewoon heel slim bezig." Even snel de techniek van dat team nabotosen is geen eitje. "Maar het is niet makkelijk, anders had iedereen het wel op de auto. Maar we hebben het daar natuurlijk wel over in het team", vertelt de zoon van oud-coureur Jos Verstappen.

Tsunoda bijna dood

Tsunoda had overigens minder fortuin tijdens de kwalificatie, of juist wel, afhankelijk van hoe je het bekijkt. De Japanse racer mag blij zijn dat hij nog leeft na zijn enorme crash in de kwalificatie. Tsunoda ging een keer over de kop nadat hij in de bandenstapel belandde. Wat als er geen halo was geweest... "Dit is zó hard gegaan", constateerden ze bij Viaplay.

