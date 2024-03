Helmut Marko mogelijk geschorst door Red Bull: 'Het is zo'n complexe kwestie'

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 is pas bij de tweede grand prix, maar nu al loopt het over van de nodige soaps. Bij Red Bull is het nog geen moment stil geweest en er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de soap: adviseur Helmut Marko wordt naar alle waarschijnlijkheid geschorst. Dat zei hij in de paddock bij de GP van Saoedi-Arabië.

In Jeddah kwam het gerucht naar buiten dat Marko vanaf aanstaande maandag geschorst zou worden door Red Bull. Dat meldde Motorsport Magazin. "Hoe zal ik het zeggen. Het is lastig uit te leggen, maar uiteindelijk bepaal ik zelf wat ik ga doen", reageerde de adviseur bij het Oostenrijkse ORF. "Die theoretische mogelijkheid bestaat", zei Marko over een eventuele schorsing.

Marko laat in het midden of het zijn eigen keuze is, of die van Red Bull. "Het is zo'n complexe kwestie. En nogmaals, we willen rust in het team en we willen het aankijken. Dit wereldkampioenschap wordt al moeilijk genoeg met 24 races en daar moeten we ons op concentreren."

Der Fall Christian Horner droht Red Bull zu zerreißen. Dr. Helmut Marko könnte nächste Woche das Team verlassen, Honda fordert Aufklärung, Fall geht vor Gericht. #F1 #Formel1 https://t.co/4RGuvJPHne — Motorsport-Magazin (@MSM_Online) March 8, 2024

Helmut Marko-clausule

De Oostenrijkse adviseur van Red Bull werd ook gevraagd naar Max Verstappen. Hem verliezen zou veel pijn doen bij Red Bull, zo verwacht Marko. Volgens verschillende media heeft Verstappen een speciale clausule in zijn contract staan, waarbij hij Red Bull kan verlaten zodra Marko bij het team weg gaat.

"Max is zeker de sterkste troef, er zijn geen snellere coureurs op dit moment. Hem verliezen, dat zou een enorm verlies zijn. Ook voor de monteurs en ingenieurs, die er allemaal naar streven om voor Max te werken."