Toto Wolff geamuseerd door Red Bull-drama: 'Helmut Marko welkom bij Mercedes, toch nieuwe mascotte nodig'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nog wel een plekje voor Helmut Marko. De Red Bull-adviseur begeeft zich op glad ijs nu zijn team uit elkaar dreigt te vallen. Max Verstappen heeft al toegezegd dat hij Marko trouw blijft. Is er voor Verstappen ook een plekje bij Mercedes?

Helmut Marko liet in de paddock van de GP van Saoedi-Arabië weten dat hij naar alle waarschijnlijkheid geschorst gaat worden. Het is de zoveelste ontwikkeling in de soap die is ontstaan binnen Red Bull na het schandaal rondom teambaas Christian Horner. "Het is zo'n complexe kwestie", zei hij over de verdeeldheid binnen het team van Max Verstappen.

Toto Wolff wil best de lachende derde zijn als Marko daadwerkelijk op straat komt te staan. Bij de Oostenrijkse uitzender O RG reageerde hij op de vraag of de adviseur welkom is binnen zijn team. "We hebben toch nog een mascotte nodig", lachte de Mercedes-topman. "Waarom zouden we hem niet nemen? Hij heeft misschien geen rood petje, maar hij is wel oud genoeg." Wolff verwijst hiermee naar de in 2019 overleden Niki Lauda. Lauda is een drievoudig wereldkampioen en was lange tijd adviseur bij Mercedes. De Oostenrijkse coureur speelde een belangrijke rol bij het tekenen van Lewis Hamilton.

Helmut Marko mogelijk geschorst door Red Bull: 'Het is zo'n complexe kwestie' Het nieuwe seizoen in de Formule 1 is pas bij de tweede grand prix, maar nu al loopt het over van de nodige soaps. Bij Red Bull is het nog geen moment stil geweest en er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de soap: adviseur Helmut Marko wordt naar alle waarschijnlijkheid geschorst. Dat zei hij in de paddock bij de GP van Saoedi-Arabië.

Max Verstappen naar Mercedes

Wolff kijkt ook met een serieuze blik naar de dreigende schorsing van de Helmut Marko. "Als ze hem kwijtraken, is dat een groot verlies voor Red Bull en het team", vervolgde hij streng. Red Bull-kampioen Max Verstappen heeft inmiddels toegezegd dat hij trouw blijft aan Marko, die ooit een sleutelrol speelde bij zijn debuut in de Formule 1. Bestaat er een kans dat beide straks naar Mercedes vertrekken? Het zou zomaar kunnen. Verstappen heeft naar verluidt een clausule in zijn contract waarmee hij vroegtijdig op kan stappen als Marko vertrekt.

Dat zou voor Mercedes goed uitkomen. Het team zit zonder coureur voor 2025 nu Lewis Hamilton heeft aangekondigd dat hij naar Ferrari gaat. Max Verstappen is natuurlijk de ideale vervanger.

Dreigende taal Max Verstappen aan adres Red Bull: 'Helmut Marko moet blijven, ik kan niet door zonder hem' Het is een zooitje binnen Red Bull. Op de baan is daar amper wat van te merken met een excellerende Max Verstappen. Maar achter de schermen piept en kraakt het. Zo zou adviseur Helmut Marko geschorst worden door Red Bull. Verstappen is duidelijk over de hele zaak: hij wil dat de adviseur aan het team verbonden blijft.