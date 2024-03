'Max Verstappen kan Red Bull verlaten door speciale clausule, Mercedes kijkt geïnteresseerd toe'

Max Verstappen kan Red Bull Racing verlaten zodra topadviseur Helmut Marko ermee kapt. Dat schrijft De Telegraaf. Marko was degene die Verstappen ontdekte en naar Red Bull haalde. Samen vierden ze al de nodige successen, waaronder drie wereldkampioenschappen.

Verstappen ligt nog tot 2028 vast bij Red Bull en alles leek erop te wijzen dat hij heel zijn carrière voor dat fabrieksteam zou rijden, maar er beginnen scheurtjes te komen in het huwelijk. Er is al tijden een tweestrijd gaande binnen het team en daarbovenop kwam de rel van teambaas Christian Horner.

Al langer is duidelijk dat het kamp Horner tegen kamp Marko is bij Red Bull. Verstappen en zijn vader Jos kiezen vaak de kant van de tachtigjarige Oostenrijker, die ervoor zorgde dat Max in de Formule 1 terechtkwam.

'Max Verstappen weigert verzoek van FIA-baas en is klaar met poppenkast' Max Verstappen kreeg tijdens het eerste Formule 1-weekend van 2024 een bijzonder verzoek van de FIA-baas. Mohammed Ben Sulayem wilde na de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein op vrijdag met Verstappen praten over de situatie rondom Christian Horner.

Verstappen heeft Helmut Marko-clausule

Volgens De Telegraaf kan Verstappen Red Bull verlaten op het moment dat Marko vertrekt. Dat zou een van de clausules zijn die is opgenomen in het contract tot eind 2028. De manager van Verstappen, Raymond Vermeulen, wilde tegenover het eerder genoemde medium niet reageren. Marko heeft nog een contract voor drie jaar bij Red Bull.

Ondanks alle malaise achter de schermen was Verstappen op het circuit weer heer en meester. De Nederlander won de openingsrace van het seizoen in Bahrein met overmacht. Teamgenoot Sergio Pérez kwam 22 tellen later over de finish.

Mercedes met interesse

Van een afstandje kijkt Mercedes geïnteresseerd toe hoe de zaken zich ontwikkelen bij Red Bull. Dat team neemt in 2025 afscheid van Lewis Hamilton en Verstappen zou een meer dan prima vervanger zijn. Afgelopen weekend werden teambaas Toto Wolff en Jos Verstappen samen gespot bij een diner in Bahrein.