Dreigende taal Max Verstappen aan adres Red Bull: 'Helmut Marko moet blijven, ik kan niet door zonder hem'

Het is een zooitje binnen Red Bull. Op de baan is daar amper wat van te merken met een excellerende Max Verstappen. Maar achter de schermen piept en kraakt het. Zo zou adviseur Helmut Marko geschorst worden door Red Bull. Verstappen is duidelijk over de hele zaak: hij wil dat de adviseur aan het team verbonden blijft.

Dat zei Verstappen bij Viaplay, Sky Deutschland en op de persconferentie na afloop van de kwalificatie, waar hij tussen alle ellende door 'even' pole pakte. "Wanneer Helmut vertrekt, hebben wij een vet probleem", zei Verstappen voor de camera van Sky.

Max #Verstappen gerade bei uns bei Sky Deutschland im Interview: “…wenn Helmut #Marko geht haben wir ein ganz großes Problem bei #RedBull…!” @skysportformel1 @SkySportDE — Peter Hardenacke (@Sky_PeterH) March 8, 2024

Helmut Marko mogelijk geschorst door Red Bull: 'Het is zo'n complexe kwestie' Het nieuwe seizoen in de Formule 1 is pas bij de tweede grand prix, maar nu al loopt het over van de nodige soaps. Bij Red Bull is het nog geen moment stil geweest en er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de soap: adviseur Helmut Marko wordt naar alle waarschijnlijkheid geschorst. Dat zei hij in de paddock bij de GP van Saoedi-Arabië.

Verstappen herhaalde die woorden eigenlijk overal waar hij na de kwalificatie verscheen in Jeddah. " We zijn heel lang onderweg met elkaar. De optie dat Helmut weggaat zie ik niet zitten Ik heb altijd duidelijk aangegeven dat hij er bij moet blijven en dat hij altijd een belangrijke rol zal spelen in mijn toekomstkeuzes, ook die over de toekomst in het team", zei Verstappen op het perspraatje. " Ik kan niet zonder hem doorgaan."

Verstappen over Marko bij Viaplay

Verstappen deed ook in het Nederlands zijn zegje. "Ik heb dat altijd uitgesproken en duidelijk tegen het team gezegd, dat hij een heel belangrijk onderdeel van het team is. Dat is hij ook gewoon, niet alleen naar mij toe. Ik denk dat hij het respect verdiend en bij het team hoort te blijven", sprak Verstappen bij Viaplay. Of Verstappens toekomst van Marko afhangt? "Onder andere wel, ja."