Historisch succes: McLaren evenaart en breekt meerdere records tijdens fantastisch weekend

Het was een goed raceweekend voor McLaren. Oscar Piastri won de Grand Prix van Saoedi-Arabië, waardoor het team een historisch record vestigde. Daarnaast werd er een record uit de vorige eeuw geëvenaard.

Met zijn spectaculaire overwinning in de Grand Prix van Saoedi-Arabië heeft Piastri McLaren's 50e unieke circuitzege in de Formule 1 bezorgd. Het team is daarmee de eerste constructeur die op ten minste 50 verschillende circuits heeft gewonnen in de geschiedenis van het wereldkampioenschap, dat in 1950 van start ging.

Tot begin 2024 had McLaren op 46 verschillende circuits gewonnen. In de afgelopen 12 maanden hebben Piastri en Lando Norris echter op vier nieuwe circuits gezegevierd. Eerst won Norris in Miami (waar eind volgende week het seizoen verdergaat), waarna Piastri de overwinning pakte in Baku, Bahrein en Jeddah.

Nummer twee

Ferrari staat tweede op de lijst met overwinningen op de meeste verschillende circuits. Het Italiaanse team heeft op 47 verschillende circuits gewonnen, gevolgd door Mercedes met 35 overwinningen. In de geschiedenis van de Formule 1 zijn er races gehouden op 77 verschillende circuits.

De laatste keer dat Ferrari voor het eerst op een nieuw circuit won, was op het Circuit of the Americas in Austin in 2018 met Kimi Räikkönen. Voor Mercedes was de laatste nieuwe circuitzege eveneens in de Verenigde Staten, maar dan in Las Vegas, waar Russell vorig jaar won.

Ander record

Naast de knappe prestatie van de zeges op vijftig verschillende circuits, heeft McLaren dankzij de overwinning van Piastri ook een ander oud record uit de vorige eeuw geëvenaard. Voor het eerst sinds 1998 hebben McLaren-coureurs vier van de eerste vijf races van het Formule 1-seizoen gewonnen.

In 1998 begon Mika Haäkkinen met een zege in Australië, gevolgd door een overwinning in Brazilië. Michael Schumacher (Ferrari) won in Argentinië, waarna David Coulthard met de andere McLaren zegevierde op Imola. In Spanje pakte Mika zijn derde overwinning in de eerste vijf races.

Dit seizoen begon met een overwinning voor Norris in Australië, waarna Piastri in China triomfeerde. Max Verstappen won in Japan, gevolgd door twee overwinningen voor Piastri – in Bahrein en Saoedi-Arabië.

Voor het eerst in 15 jaar

Met zijn overwinning in de Grand Prix van Saoedi-Arabië staat Piastri aan de leiding van het Formule 1-wereldkampioenschap. Hierdoor is het voor het eerst in vijftien jaar tijd dat een Australiër de lijst aanvoert. De laatste Australiër die eerste stond, was Mark Webber na de Grand Prix van Japan in 2010.

Piastri staat momenteel tien punten voor op de Norris, de nummer twee van het klassement.