Een unieke situatie in de Formule 1-wereld. De voormalig topcoureur Jean Alesi biedt een Ferrari uit 1992 aan. Het 61-jarige F1-icoon reed zelf in de wagen en kreeg 'm na het seizoen cadeau van de Italiaanse renstal.

Alesi doet zijn 'legendarische' Ferrari uit 1992 van de hand. Veilinghuis Artcurial Motorcars schat de waarde van de auto op 3 tot 4 miljoen euro. De 61-jarige Fransman kreeg de Formule 1-auto waarin hij 33 jaar geleden als zevende eindigde in het wereldkampioenschap cadeau van de Italiaanse renstal.

"Wat deze auto echt uniek maakt, is zijn herkomst: hij komt rechtstreeks van de coureur, aan wie Ferrari hem aan het einde van het seizoen 1992 schonk", zegt directeur Matthieu Lamoure van Artcurial. "Het is uiterst zeldzaam dat zo'n iconische coureur zijn eigen F1-auto te koop aanbiedt. Meestal zijn deze auto's nog steeds eigendom van de teams of privéverzamelaars."

'Hoort thuis op het circuit'

Alesi nam deel aan 184 grands prix en won in 1995 de Grand Prix van Canada in een Ferrari. Hij is nu directeur van het Circuit Paul Ricard in Le Castellet. "Tijdens de laatste Grand Prix van Monza had ik het genoegen weer achter het stuur te kruipen van mijn Ferrari Formule 1-auto uit 1995", zegt Alesi tegen het persbureau AFP.

"Toen ik thuiskwam en mijn Ferrari uit 1992 in mijn sportschool zag staan, was ik ervan overtuigd dat hij thuishoorde op een circuit. Dus besloot ik hem te koop aan te bieden, zodat een liefhebber hem weer tot leven kan wekken en die legendarische V12 weer kan laten brullen!"

Rommel bij Ferrari

Het is momenteel rommelig bij Ferrari. De renstal weet maar niet te winnen. Onlangs gingen er geruchten dat Charles Leclerc na dit seizoen bij het team zou willen vertrekken, terwijl er in de paddock ook wordt gesproken over de mogelijke komst van Christian Horner als nieuwe teambaas.