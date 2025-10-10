Er lijkt opnieuw onrust bij Ferrari. Volgens Duitse media overweegt president John Elkann een verrassende wissel aan de top van het team. Daarbij zou niemand minder dan Christian Horner, de voormalige teambaas van Max Verstappen bij Red Bull, in beeld zijn als mogelijke opvolger van Frédéric Vasseur.

Het Italiaanse raceteam kampt dit seizoen met teleurstellende resultaten en interne spanningen. Ondanks de recente contractverlenging van Vasseur zou de druk op de Fransman toenemen. Ferrari wil sneller progressie zien, zeker nu ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton moeite heeft om zijn draai te vinden in zijn eerste seizoen bij de Scuderia.

Ferrari richt pijlen Christian Horner

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Duitse F1-Insider heeft Ferrari-president Elkann zijn oog laten vallen op Horner, die in juli na twintig jaar vertrok bij Red Bull. Onder zijn leiding groeide het team uit tot een van de succesvolste formaties in de Formule 1, met zes wereldtitels bij de coureurs en acht bij de constructeurs. Na zijn ontslag bereikte Horner een akkoord over zijn afkoopsom, en ook de zaak rond grensoverschrijdend gedrag is inmiddels geschikt. Daarmee lijkt de deur open te staan voor een terugkeer in de sport, iets waar hij volgens insiders actief mee bezig is.

Ferrari zou in Horner de ideale man zien om opnieuw structuur en succes te brengen, net zoals hij dat bij Red Bull deed. Toch zou een samenwerking ook gevolgen kunnen hebben voor Max Verstappen. De Nederlander verlengde zijn contract juist nadat Horner vertrok bij Red Bull, en een hereniging tussen de twee lijkt dan ook uitgesloten.

Horner in beeld bij meerdere Formule 1-teams

Horner wordt de laatste weken aan meerdere teams gelinkt. Zo bevestigde Haas dat er gesprekken zijn gevoerd, maar oud-teambaas Günther Steiner stelde dat 'het salaris van Horner onbetaalbaar is' voor het Amerikaanse team. Ook bij Aston Martin en Alpine zou zijn naam zijn gevallen, al was dat zonder concreet resultaat.

Druk op Ferrari neemt verder toe

Ondertussen neemt de druk in Maranello verder toe. De samenwerking met Lewis Hamilton levert tot nu toe weinig op: de Brit heeft in zijn eerste seizoen bij Ferrari slechts 125 punten verzameld en staat zesde in het kampioenschap. Teamgenoot Charles Leclerc, vijfde met 173 punten, kon ook niet voorkomen dat Ferrari opnieuw achter de feiten aanloopt. De Scuderia bezet momenteel de derde plaats in het constructeurskampioenschap met 300 punten, ruim achter al reeds wereldkampioen McLaren en nummer twee Mercedes.

Binnen het team groeit daardoor de onvrede. Volgens Italiaanse media denkt Leclerc al na over zijn toekomst, terwijl president Elkann ongeduldig zou worden over het uitblijven van progressie. De topman wil richting het seizoen van 2026 'een nieuwe koers inslaan', en in dat plan lijkt Horner de beoogde spilfiguur.