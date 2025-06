Oud-Formule 1-coureur Alex Wurz heeft zich uitgelaten over de situatie rondom Max Verstappen en de mogelijkheid dat hij een race moet missen. De huidige Oostenrijkse voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), de 'vakbond' van de coureurs, vreest voor de GP van Oostenrijk zónder de Nederlander.

Na het incident met George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje kreeg de wereldkampioen drie strafpunten, waarmee hij nu op elf staat. Deze blijven staan tot eind deze maand, wanneer twee strafpunten komen te vervallen. Krijgt Verstappen echter nog één strafpunt, dan resulteert dat automatisch in een schorsing voor één race. Zo miste Kevin Magnussen vorig jaar de Grand Prix van Azerbeidzjan na twaalf strafpunten binnen twaalf maanden te hebben verzameld.

Agressieve rijstijl

In de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung sprak Wurz over de situatie van Verstappen. Hij hoopt dat de Nederlander een rustig weekend in Canada beleeft, zodat hij de thuisrace van Red Bull in Oostenrijk eind deze maand niet hoeft te missen. Wurz denkt dat Verstappen zijn bekende agressieve rijstijl zal temperen om de stewards in Montreal niet tegen zich in het harnas te jagen.

'Hij houdt het in zijn achterhoofd'

"Ik heb er niet eens over nagedacht. Ik hoop dat de race in Montreal saai voor hem verloopt. Ik denk dat hij het in zijn achterhoofd houdt en iets voorzichtiger zal zijn, maar hij zal klaarstaan om te vechten als de situatie daarom vraagt en de consequenties accepteren. Max is taai en slim genoeg om met deze lastige situatie om te gaan. We hebben Max nodig en willen hem in Spielberg zien", aldus Wurz.

'Plakkerig' asfalt in Canada

De Oostenrijker, wiens laatste Formule 1-podium in Montreal was in 2007, gaf ook zijn voorspelling voor de aankomende Grand Prix van Canada. Volgens hem kan het op het Circuit Gilles Villeneuve, zoals wel vaker, een knotsgekke race worden. "Canada zorgt altijd voor een gekke race. Het asfalt is daar plakkerig, compleet anders dan de andere Formule 1-circuits. Je moet voorzichtig zijn met voorspellingen, want je weet nooit hoe de banden reageren op het wegdek. De krachtsverhoudingen tussen de top vier teams - McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull - kunnen hierdoor veranderen", legt Wurz uit.