Sinds de Grand Prix van Zandvoort is het Formule 1-wereldkampioenschap weer in volle gang. Toch staat Victoria Verstappen (het zusje van Red Bull-coureur Max) nog even stil bij de vakantieperiode. Daar maakten ze samen namelijk herinneringen voor het leven.

De familie Verstappen genoot deze zomer van een familievakantie. Voor de 27-jarige coureur is tijd met zijn dierbaren zeldzaam. Door de volle F1-kalender vliegt hij de hele wereld over en is hij vaak gescheiden van zijn vriendin Kelly Piquet, dochtertje Lily en 'bonusdochter' Penelope.

De vakantie stond dan ook in teken van quality time met familie. Op het Italiaanse eiland Sardinië was niet alleen het gezin van Max compleet, ook zijn 25-jarige zus Victoria ging mee, samen met haar verloofde en drie kinderen.

Samen spelen

Ze deelt op Instagram een video met liefdevolle beelden. De kinderen spelen samen op de boot en in het water. Victoria is moeder van twee jongens: Luka (4) en Lio (3) en een dochter Hailey (1). Zij kunnen het goed vinden met hun grote nicht P, zo blijkt uit beelden waarop ze samen dansen.

Max kan het niet laten om ook mee te spelen in het water en heeft een hoop speeltjes uit de kast getrokken. Zo staat hij op een e-foilboard en neemt hij zijn neefje mee achterop een onderwaterscooter.

De familie heeft enorm genoten. "De tijd vliegt",schrijft Victoria op Instagram. "Maar herinneringen blijven voor altijd." Moeder Sophie Kumpen laat ook van zich horen: "Family time", schrijft zij in de reacties.

GP Zandvoort

Voor Verstappen is het F1-seizoen inmiddels weer begonnen. Hij reed afgelopen zondag zijn thuisrace in Zandvoort. Daar werd hij tweede achter McLaren-coureur Oscar Piastri. De Nederlander staat momenteel derde in de WK-stand, achter Piastri en zijn teamgenoot Norris.

Kartende neefjes

Neefjes Luka en Lio lijken al in de voetsporen van hun oom te willen treden. Zij maakten onlangs namelijk hun eerste meters op de kartbaan. Opa Jos houdt zijn hart vast: "Oh nee. Begin het weer opnieuw", reageerde hij gekscherend.

Ook Max voorziet liever geen toekomst in de F1 voor zijn neefjes. "Nee, als het iemand anders is prima, maar als het in de familie is zou ik nee zeggen. Dan moet je je ermee gaan bemoeien en daar heb ik geen zin in. Dus liever niet, doe maar wat anders. Lekker voetballen of tennissen."