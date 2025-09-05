Max Verstappen werd de afgelopen maanden meermaals gelinkt aan een overstap naar Mercedes, maar die geruchten zijn voorlopig van tafel. Toch wil de Limburger zijn toekomst niet volledig vastleggen. Tijdens het raceweekend in Monza liet hij weten dat een stap naar Ferrari ooit een optie kan zijn.

Voorlopig blijft Verstappen 'gewoon' Red Bull trouw. Hij benadrukte eerder al dat hij in 2026 nog altijd in de Oostenrijkse bolide rijdt. Een transfer op korte termijn is dus uitgesloten. Maar volgens de viervoudig wereldkampioen is het onmogelijk om te voorspellen wat er verderop in zijn loopbaan gebeurt. "Er zijn altijd kansen in het leven", vertelde hij tegenover onder meer Motorsport.com.

Droomt Verstappen van Ferrari?

Ferrari heeft een magische aantrekkingskracht, ook op coureurs. Toch waarschuwt Verstappen dat die aantrekkingskracht niet de juiste motivatie mag zijn. "Ik denk dat Ferrari een enorm merk is, maar alleen daar rijden om het merk, dat is de fout", oordeelt hij.

Verstappen stelt duidelijk dat er maar één reden zou zijn om ooit voor Ferrari te rijden: succes. "Als je voor Ferrari wilt rijden, wil je winnen. Ik zou er niet heen gaan om alleen maar voor Ferrari te rijden. Ik zou erheen gaan omdat ik de kans zie om te winnen."

De magie van Ferrari blijft

Dat succes is de laatste jaren verre van vanzelfsprekend. Zelfs Lewis Hamilton ondervindt dit seizoen hoe lastig het is om met de Scuderia constant om zeges mee te doen. De Brit moest het vaak afleggen tegen teamgenoot Charles Leclerc, kende bovendien een teleurstellende uitvalbeurt in Zandvoort en kon alleen in een sprintrace in China juichen.

Toch ziet Verstappen wel dat succes in de rode bolide extra bijzonder zou zijn. "Als je met Ferrari wint, is dat nog beter", klinkt de Nederlander. Daarmee laat hij de deur op een kier, maar maakt hij ook duidelijk dat emotie nooit de doorslag zal geven in zijn keuzes. Alleen de kans om te blijven winnen telt.

Blik op de toekomst in Formule 1

Ondertussen speelde in Monza niet alleen de vraag of Verstappen ooit voor Ferrari gaat rijden, maar ook de toekomst van de Formule 1 zelf. Topman Stefano Domenicali hintte op meer sprintraces en noemde zelfs ideeën als kortere wedstrijden en een reversed grid. Waar veel coureurs daar eerst niets van wilden weten, klinkt inmiddels meer instemming. Ook Verstappen zou tegenover Domenicali hebben aangegeven de plannen zinnig te vinden, waardoor duidelijk is dat zonder zijn stem grote veranderingen in de sport nauwelijks denkbaar zijn.

Komend weekend moet blijken of de updates van Red Bull Verstappen kunnen helpen in zijn gevecht met de McLarens. Op het iconische circuit kende hij in het verleden wisselende resultaten: zeges in 2022 en 2023, maar ook een crash met Hamilton in 2021 en een DNF in 2020. Vorig jaar werd hij niet beter dan zesde. Vrijdag beginnen de vrije trainingen, zaterdag volgt de kwalificatie en zondag om 15.00 uur gaat de race van start.