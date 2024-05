'Kans dat Max Verstappen naar Mercedes gaat neemt toe: voelt zich niet serieus genomen door engineers'

Max Verstappen heeft het na twee jaar waarin hij redelijk makkelijk F1-wereldkampioen werd, ineens wat lastiger bij Red Bull. Hij won 'slechts' één van de vorige drie races en klaagt aldoor over de balans van zijn auto. Is de tijd rijp om over te stappen naar een ander team, zoals Mercedes?

Bij de Grand Prix van Monaco kon de auto niet omgaan met de kerbstones, die rood-wit geschilderde schuin aflopende stenen aan de rand van het asfalt. Zodra de Red Bull daar overheen reed, verloor de auto grip en begon het te stuiteren. De zoon van ex-coureur Jos Verstappen zei dat hij zich voelde 'als een kangoeroe', door al dat stuiteren. Hij sloot de race af als zesde, zijn zwakste resultaat (bij het uitrijden van een race) in jaren.

Niet serieus genomen

Ook in de weken daarvoor was Verstappen niet hele raceweekenden lang happy met zijn auto. Vaak kwam de snelheid moeizaam tot stand, na enkele vrije trainingen waarin hij steen en been klaagde over de boordradio. En dat nou, zo schrijft de Duitse site F1-insider, zit Verstappen dwars: volgens hem wordt er te weinig gedaan met zijn technische feedback.

Volgens de site gaat het mis bij het invoeren van data in de race-simulator. Op die computer gaan F1-teams na hoe de auto zal reageren op bepaalde circuits. "Verstappen klaagt al twee jaar over onjuiste gegevens uit de computer. Maar technici blijven het wegwuiven. Dit irriteert de Nederlander", aldus F1-insider.

Problemen bij Red Bull

Verstappen heeft meerdere keren geprobeerd om bij te dragen aan het oplossen van die mismatch tussen simulatie en echte race. Daar werd en wordt niks mee gedaan. "Verstappen heeft geen vertrouwen meer in de technologie van het dominante team van de afgelopen jaren en voelt zich niet serieus genomen door de engineers", stelt de site. "De steeds groter wordende frustratie wordt nog verder vergroot door de sfeer in het team, die is gekelderd sinds het schandaal rondom teambaas Christian Horner."

Helmut Marko

Met dat laatste verwijzen ze naar de beschuldiging aan het adres van Horner, dat hij grensoverschrijdend gedrag had vertoond richtnig een vrouwelijke medewerker. Red Bull onderzocht de zaak en besloot geen vervolgstappen te zetten. Ook zeggen insiders dat Horner een moeizame werkrelatie heeft met Red Bull-adviseur Helmut Marko. Verstappen, en ook zijn vader, hebben juist weer een uitstekende band met Marko en zijn zeer loyaal aan de Oostenrijker.

Dit alles, zo schrijft de site, maakt de kans groter dat Verstappen naar de uitgang van Red Bull wordt geduwd. Of althans: dat hij zelf wil vertrekken. Mercedes mag blijven hopen dat de kampioen voor het team kiest.

