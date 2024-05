Max Verstappen naar de Engelse voetbalcompetitie? Red Bull grapt na geruchtmakende investering

Red Bull Racing heeft een wel heel bijzonder gerucht op ludieke wijze de kop ingedrukt. Nadat bekend werd dat Red Bull flink gaat investeren in de profclub Leeds United, werd er grappend gesuggereerd dat Max Verstappen wel eens de nieuwe aanwinst kon worden.

Het bedrijf Red Bull is niet alleen de naam van het wereldberoemde Formule 1-team, maar steekt ook veel geld in andere sporten. Zo dragen vier clubs de naam van de energieblikjesgigant. Donderdag maakte Red Bull bekend dat het flink gaat investeren in Leeds United, uit de Engelse Championship.

In de reacties op X onder het nieuws van Leeds United wordt meteen gegrapt door enkele gebruikers met gifjes van Max Verstappen. Gaat de Nederlander de Formule 1 verlaten om als voetballer aan de slag te gaan?

Red Bull Racing haakte daar meteen gevat op in door een foto van een voetballende Verstappen te posten, toen hij in 2016 een wedstrijdje speelde in Monaco. Een langere carrière als voetballer zit er voorlopig niet in. "Om een einde te maken aan de geruchten... Max Verstappen zal NIET meedoen bij Leeds Untied in het seizoen 2024/25." Leeds United is ook niet de droomclub van Verstappen, die al jarenlang groot supporter is van PSV.

Red Bull nu ook in Engeland

Leeds United is zeker niet de enige ploeg met een flinke portie Red Bull binnen een voetbalclub. Het bekende energiemerk is ook verbonden aan RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls en het Braziliaanse Red Bull Gragantinio. Bij Leeds blijven het logo en de naam van de club wel intact, al verschijnt het logo van Red Bull wel op het shirt. De club gaat dus niet, om maar wat te noemen, Red Bull Leeds heten.

Met het bekende merk als sponsor hoopt Leeds United snel terug te keren naar het hoogste niveau van Engeland: de Premier League. Dat hoopt de CEO van Red Bull, Oliver Mintzlaff, althans. "De ambitie om Leeds United terug te brengen naar de Premier League en zich te nestelen in de beste competitie van de wereld past goed bij Red Bull."

Dat lukte de club eerder deze maand net niet. De finale van de play-offs op Wembley werd nipt verloren van Southampton, waardoor Joël Piroe en Crysencio Summerville niet met Leeds promoveren.