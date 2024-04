Vrouwelijke Red Bull-collega snapt niks van afgesloten onderzoek Christian Horner: 'Boos, bang, geïntimideerd en alleen'

De vrouwelijke Red Bull-collega die Christian Horner beschuldigde van van seksuele intimidatie snapt er niks van dat de teambaas ongeschonden verder kan. Een familie vriend van de vrouw vertelt dat het niet goed met haar gaat.

"Het is onmogelijk voor mensen om te begrijpen hoe dit voor haar is", zo zegt de familie vriend tegenover de BBC. "Ze kan niet praten en ze wil niet praten."

Beide kampen hebben een overeenstemming dat er niet in de media gesproken kan worden over de zaak. De vrouw mag het er alleen met haar vader en broer over hebben. "Maar ik kan wel vertellen wat het met haar doet. Elke keer als ik haar iets vraag begint ze te huilen en zegt ze niemand te hebben om tegen te praten, omdat dat dus niet mag. Ze is erg ontdaan, boos, bang, geïntimideerd en alleen."

Horner

Horner wordt er door de vrouw van beschuldigd seksueel intimiderend gedrag te hebben laten zien. Zo zou hij veel berichten met de vrouw hebben uitgewisseld. Deze berichten lekten ook uit, maar na onderzoek mocht de Red Bull-teambaas 'gewoon' doorgaan met zijn werk.

Daar snapt de vrouwelijke collega niks van, zo vertelt de familie vriend. "Ze snapt niet, gezien de informatie, hoe een onafhankelijk proces tot deze conclusie kan zijn gekomen. Nu is ze geschorst en Red Bull is ermee bezig om haar te ontslaan."

Waarheid

De vrouw zou meerdere aanbiedingen hebben gekregen om haar verhaal te verkopen, maar dit wil zij niet. "Ze is vastberaden om de waarheid boven te laten komen. Ze wil aan het werk in de sport en is erg bang dat dit haar reputatie aantast en daarom niet meer aangenomen wordt."

Daarnaast vinden zij het niet eerlijk hoe er verschillend met de vrouw en Horner om wordt gegaan. "Het is duidelijk dat zij er niks over mag zeggen of naar buiten treden, terwijl Horner telkens commentaar kan geven omdat hij een invloedrijke positie heeft. Hij kan zijn verhaal vertellen terwijl zij niet gehoord mag worden."