De champagne van Monza is amper opgedroogd of de volgende uitdaging dient zich alweer aan. Max Verstappen krijgt nauwelijks tijd om te genieten, want dit weekend wacht hem een totaal ander decor: de uitdagende baan van de Nürburgring.

Daar zal de viervoudig wereldkampioen niet in zijn vertrouwde Red Bull stappen, maar in een minder krachtige bolide. Volgens het betrouwbare Auto Motor und Sport wil Verstappen zich kwalificeren voor deelname aan GT3-races, en daarvoor moet hij net als iedere andere coureur door een streng toelatingsproces. Dat betekent theorie, praktijk en vooral: foutloze ronden afwerken op het gevaarlijkste circuit ter wereld.

Geen privileges voor kampioenen

Op de Nordschleife gelden geen uitzonderingen. Hoeveel wereldtitels je ook op zak hebt, wie er wil racen, moet bewijzen dat hij de baan aankan. Het parcours is ruim twintig kilometer lang, telt meer dan 150 bochten en staat bekend om zijn verraderlijke hoogteverschillen en plotselinge weersomslagen. Een kleine fout kan er direct enorme gevolgen hebben.

Daarom moet Verstappen dit weekend eerst de schoolbanken in. Vrijdag wacht hem een theorieles met examen en daarna mag hij zijn eerste meters maken in een kleinere raceklasse. Pas als hij die zonder fouten afwerkt, krijgt hij groen licht voor de zwaardere GT3-races.

Waarom Verstappen kiest voor GT3

Dat Verstappen dit traject ingaat, is geen verrassing. De Limburger benadrukte vaker dat hij niet zijn hele carrière uitsluitend in de Formule 1 wil rijden. Vooral de langeafstandsraces trekken hem, omdat daar teamwork, strategie en uithoudingsvermogen minstens zo belangrijk zijn als pure snelheid. De 24 Uur van de Nürburgring staat al jaren hoog op zijn verlanglijst.

Eerder dit jaar dook Verstappen zelfs al op de Nordschleife op, zij het incognito. Onder het pseudoniem Franz Hermann stapte hij in een Ferrari en reed hij direct razendsnelle rondetijden. Daarmee baarde hij veel opzien, maar voor officiële races zijn schuilnaam verleden tijd. Een licentie staat altijd op naam, en dus zal hij dit keer gewoon als Max Verstappen op de startlijst verschijnen.

Toch nog tijd voor een feestje

Toch was er na Monza nog wél ruimte voor een klein feestje. Verstappen vierde zijn indrukwekkende zege samen met vriendin Kelly Piquet, die voor het eerst sinds de geboorte van hun dochter Lily weer eens bij een race aanwezig was. Op het circuit van Monza liep de Limburger na afloop meteen naar haar toe voor een kus en een knuffel. Een intieme viering van een langverwachte overwinning, voordat de blik alweer richting een druk najaar gaat. Met acht Grands Prix én zijn eerste stappen in de GT3-wereld op de Nürburgring.