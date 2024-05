Max Verstappen over toekomst bij Red Bull na vertrek Adrian Newey: 'Op dit moment wil ik blijven'

Max Verstappen kon donderdag rekenen op veel vragen over de situatie bij Red Bull en het vertrek van ontwerper Adrian Newey. De Nederlandse coureur erkent dat de toekomst onzeker is, maar op dit moment wil hij bij het team blijven.

"Mijn toekomst ligt bij Red Bull, op dit moment", zei Verstappen. Daarmee ontkent hij het gerucht dat Mercedes-teambaas Toto Wolff in Miami om de tafel zou gaan met Max Verstappen. Door het aanstaande vertrek van Lewis Hamilton bij Mercedes in 2025 is er ruimte voor onderhandeling tussen Wolff en Verstappen.

"Ik heb geleerd dat ik niet altijd alles moet zeggen in de media, want daar heeft niemand iets aan. Ik snap dat Toto interesse heeft en optimistisch is, maar nogmaals: op dit moment kan ik alleen zeggen dat ik bij het team wil blijven. Omdat ik geloof heb in dit project. Maar onderaan de streep weet je niet wat er gaat gebeuren in de toekomst."

Onrust bij Red Bull

Met het vertrek van meesterontwerper Adrian Newey bij Red Bull Racing dreigt het team uiteen te vallen. Jos Verstappen voorspelde dat eerder al. De vader van de wereldkampioen in de Formule 1 luidde de noodklok over de situatie bij de renstal.

"Voor de interne rust is het belangrijk dat sleutelfiguren aan boord blijven. Dat is nu niet het geval", aldus Jos. Daarmee doelt hij op het vertrek van Adrian Newey. "Hij gaat weg en eerder dit jaar leek het er ook op dat Helmut (Marko, red.) weggestuurd zou worden. Voor de toekomst is dat niet goed."

Marko zou juist een sleutelfiguur te zijn binnen Red Bull voor het kamp van Max Verstappen. De wereldkampioen is enorm gehecht aan de Oostenrijkse adviseur binnen het team en verbond eerder al zijn lot aan hem. "Ik kan niet zonder hem doorgaan", zei Verstappen een tijd geleden.

Verstappen begint op vrijdag aan het raceweekend in Miami. Naast de vrije training en kwalificatie wordt er in dit weekend ook een sprintrace gereden. De sprintrace is een race over 100 kilometer en duurt ongeveer 30 minuten, met een uitloop tot 60 minuten. De GP is op zondag, om 22.00 uur Nederlandse tijd.