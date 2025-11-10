Max Verstappen leverde zondag een van zijn sterkste Formule 1-races af. Hij eindigde op het podium, ondanks een start vanuit de pitstraat tijdens de Grand Prix van Brazilië. Een ongekende prestatie, die in de hele historie van de Formule 1 maar zeven keer eerder werd herhaald.

De viervoudig wereldkampioen viel zaterdag al vroeg uit in de kwalificatie. Red Bull besloot daarna zijn auto overhoop te gooien voor aanpassingen. Dit betekende een verplichte start vanuit de pitstraat. Een zware race leek onvermijdelijk voor de Nederlander, maar niets bleek minder waar. Met een furieuze en ijzersterke race, zonder hulp van een safety car of grote incidenten, baande Verstappen zich een weg door het veld. Hij finishte als derde, op minder dan 11 seconden achter winnaar Lando Norris. In de laatste ronden zat Verstappen dicht op Andrea Kimi Antonelli, maar een aanval op de Italiaan voor de tweede plek bleef uit.

Alain Prost was in 1984 de eerste

Toch gaat zijn prestatie de geschiedenisboeken in. Het is pas de achtste keer dat een coureur het podium haalt na een start vanuit de pitstraat. De eerste keer was in 1984, tijdens de Grand Prix van Zuid-Afrika, toen Alain Prost als tweede eindigde. Vijf jaar later deed Nigel Mansell hetzelfde in Frankrijk. De andere vijf gevallen vóór Verstappen in Sau Paulo, waarbij een coureur vanuit de pitstraat startte en op het podium eindigde, vonden allemaal plaats in de 21e eeuw.

Räikkönen, Barrichello, Trulli, Vettel en Hamilton

In al deze gevallen finishte de coureur als derde. Denk aan Kimi Räikkönen in Australië 2003, Rubens Barrichello in Canada 2005, Jarno Trulli in Australië 2009, Sebastian Vettel in Abu Dhabi 2012 en Lewis Hamilton in Hongarije 2014. Nu Verstappen al zijn onderdelen vervangen zag worden in zijn Red Bull, is het niet aannemelijk dat het nóg een keer nodig is om vanuit de pitstraat te starten. De Nederlander heeft met Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi nog maar drie races te gaan. Andere coureurs zouden zijn kunststukje nog wel kunnen evenaren. Bijvoorbeeld Hamilton, die een horrorseizoen bij Ferrari beleeft.