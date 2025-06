Lance Stroll en Formule 1-team Aston Martin komen met update over meedoen coureur aan thuisrace

De vraag of Lance Stroll op tijd is hersteld van de operatie aan zijn hand en pols, is door Aston Martin vlak voor het raceweekend in Canada beantwoord. Zijn team komt met een officiële reactie en een update of de Canadees fit genoeg is om te starten in zijn thuisrace in Montreal.

Aston Martin is 'blij' te kunnen melden dat Stroll terug in de auto stapt voor de GP van Canada komend weekend. 'Lance heeft een succesvolle medische ingreep ondergaan en heeft zelfs wat rondjes gereden in een oude Formule 1-auto op het circuit Paul Ricard (Frankrijk). Lance voelt zich fit en gezond en is blij te kunnen racen voor zijn eigen fans', leest de officiële reactie van het team.

Spaanse media weten hoe het gaat met Formule 1-coureur Lance Stroll, die geopereerd moest worden De GP van Spanje kende een uniek moment doordat er maar 19 coureurs raceten in plaats van de gebruikelijke 20. Dat kwam doordat één van hen geopereerd moest worden. Over Lance Stroll is inmiddels een update bekend.

'Ik voel me goed'

Stroll laat zelf ook van zich horen. "Ik heb er zin in om weer terug achter het stuur te kruipen voor mijn thuisrace dit weekend. Ik was de afgelopen periode de hele tijd van plan om hard te vechten om er klaar voor te zijn. Ik voel me goed na de ingreep en heb ook wat rondjes gemaakt op Paul Ricard ter voorbereiding. Bedankt voor alle steunbetuigingen en ik zie jullie dit weekend!"

19 in plaats van 20 coureurs

Doordat Stroll pas na de kwalificatie moest afmelden voor de GP van Spanje, ontstond er een uniek moment bij de race op het circuit in Barcelona. Er stonden in plaats van de gebruikelijke 20 maar 19 auto's aan de startlijn. Aston Martin kon en mocht geen reservecoureur meer optrommelen om voor Stroll in te vallen. Daardoor reed Fernando Alonso als enige in de donkergroene auto.

Eerste punten Fernando Alonso

De Spanjaard, tweevoudig wereldkampioen, sloot een waardeloze start van het seizoen af met zijn eerste punten van het jaar. Zijn negende plek in de race leverden Alonso twee punten op. Daarmee staat hij nu al flink achter op zijn teamgenoot Stroll. De zoon van de eigenaar van het team verzamelde 'al' 14 punten.

Teleurstellende WK-stand

Tijdens de GP van Canada is Aston Martin dus weer compleet en kunnen de twee coureurs op jacht om het team van de teleurstellende negende plek (van de tien) in het constructeursklassement te halen.