Spaanse media weten hoe het gaat met Formule 1-coureur Lance Stroll, die geopereerd moest worden

De GP van Spanje kende een uniek moment doordat er maar 19 coureurs raceten in plaats van de gebruikelijke 20. Dat kwam doordat één van hen geopereerd moest worden. Over Lance Stroll is inmiddels een update bekend.

Spaanse media melden dat de operatie aan de rechterhand van Aston Martin-coureur Lance Stroll succesvol is verlopen en dat zijn herstel is begonnen. De Canadees moest zich terugtrekken uit de Grand Prix van Spanje vanwege pijn in zijn hand en pols en werd maandag geopereerd in Barcelona.

Wereldberoemde traumatoloog

De operatie vond plaats in de Dexeus-kliniek, een uniek multidisciplinair medisch centrum in Spanje en een van de weinige particuliere ziekenhuizen met de status van universitair ziekenhuis. Stroll werd geopereerd door Dr. Xavier Mir, een wereldberoemde traumatoloog die ook Stroll behandelde in 2023 na zijn fietsongeluk vlak voor het begin van het Formule 1-seizoen.

GP van Canada

De operatie is geslaagd, maar Aston Martin doet nog geen uitspraken over wanneer Stroll weer achter het stuur kan kruipen. Volgens de artsen was de chirurgische ingreep niet gecompliceerd, dus er is een goede kans dat Stroll klaar is voor zijn thuisrace, de Grand Prix van Canada.

Extra hersteltijd

Gelukkig voor Stroll zit er een extra weekend tussen Barcelona en Montreál, waardoor de Canadees meer hersteltijd heeft. In Europa was er een triple header, die in Spanje ten einde kwam. Na Emilia-Romagna, Monaco en Barcelona was het alweer de tweede keer dat er zo'n loodzwaar schema was dit seizoen. Eerder organiseerden Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië drie races achter elkaar.

Dramatisch seizoen

Aston Martin draait momenteel een waardeloos seizoen in de Formule 1. Fernando Alonso, tweevoudig wereldkampioen, pakte in zijn thuisrace in Spanje pas de eerste twee punten van zijn seizoen. Stroll doet het niet veel beter met 14 punten, al lag zijn piek aan het begin van het seizoen. In de openingsrace in Australië werd hij zesde. Een resultaat wat hij niet meer evenaarde. In de constructeursstand heeft Aston Martin alleen het nog slechter presterende Alpine onder zich.