Lance Stroll ontvangt gridstraf na botsing met Charles Leclerc in GP van Monaco

Lance Stroll heeft een straf ontvangen van de stewards. De Aston Martin-coureur veroorzaakte tijdens de eerste vrije training in Monaco een botsing met Charles Leclerc. De 26-jarige Canadees wordt als schuldige aangewezen.

Het is een dure fout, want Stroll ontvangt een gridstraf van één plek voor de race van komende zondag. Het incident vond plaats in het begin van de eerste vrije training bij de Grand Prix van Monaco.

Teamgenoot van Max Verstappen krijgt op zijn kop: 'Ik luister niet naar mijn vader' Yuki Tsunoda, de teamgenoot van F1-wereldkampioen Max Verstappen bij het team Red Bull, maakte bij de race in Imola een gevaarlijke schuiver. De Japanse coureur kwam er ongeschonden vanaf in Italië. Althans: hij kreeg wel een pittige uitbrander van zijn vader.

Botsing

De twee botsten al in de openingsminuten van de eerste vrije training. Stroll blokkeerde de weg voor de Ferrari-coureur in de aanloop naar de chicane. Leclerc probeerde de botsing nog te vermijden, maar dat bleek onmogelijk en hij ramde de bolide van Stroll.

Beide coureurs wisten terug te keren naar de pits, maar met schade. De sessie werd stilgelegd om de baan te kunnen schoonvegen. Er werd gezwaaid met de rode vlag. Na de herstart zette Leclerc de snelste tijd neer. Max Verstappen reed naar de tweede tijd. Stroll kwam niet meer in actie, omdat zijn versnellingsbak beschadigd bleek en vervangen moest worden.

Enorm gevaarte van 33 meter van Max Verstappen 'laat hoofden omdraaien' bij Grand Prix van Monaco Niet alleen F1-wereldkampioen Max Verstappen is momenteel in Monte Carlo voor de Grand Prix van Monaco. Ook een van zijn kostbaarste bezittingen (naast zijn pasgeboren dochter Lily) is inmiddels present nabij de glamoureuze stadstaat.

Op het matje geroepen

Na de training werden Stroll en Leclerc op het matje geroepen bij de stewards. Zij concludeerden al snel dat de schuld volledig bij de Aston Martin-coureur lag. Stroll krijgt een gridstraf van één plek voor de Grand Prix van Monaco op zondag. Hij kreeg ook één strafpunt, zijn derde in de laatste twaalf maanden. Als een coureur twaalf strafpunten verzamelt, wordt hij een race geschorst.

Max Verstappen maakt eerste statement tijdens vrije training GP van Monaco Max Verstappen heeft de eerste vrije training bij de Grand Prix van Monaco goed afgerond. De viervoudig wereldkampioen reed naar de tweede tijd en laat zien dat er dit weekend rekening met hem te houden is. Charles Leclerc was de snelste.

Grand Prix van Monaco

De Grand Prix van Monaco wordt in het weekend van 23 mei tot en met 25 mei gehouden op het welbekende stratencircuit van de stadsstaat. De race in Monte Carlo staat hoog aangeschreven bij iedereen in de Formule 1. De race begint zondag om 15.00 uur, terwijl de kwalificatie zaterdag om 16.00 uur gereden wordt.

Verstappen won de race in Monaco twee keer: in 2021 en 2023. Vorig jaar werd de Nederlander slechts zesde.