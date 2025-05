Teamgenoot van Max Verstappen krijgt op zijn kop: 'Ik luister niet naar mijn vader'

Yuki Tsunoda, de teamgenoot van F1-wereldkampioen Max Verstappen bij het team Red Bull, maakte bij de race in Imola een gevaarlijke schuiver. De Japanse coureur kwam er ongeschonden vanaf in Italië. Althans: hij kreeg wel een pittige uitbrander van zijn vader.

Tsunoda senior, Nobuaki Tsunoda, meent dat zijn racende zoon in de afgelopen jaren weinig heeft geleerd. "In zijn eerste jaar, 2021, crashte hij ook in de kwalificatie op Imola", zegt hij tegen Yahoo Sports Japan.

"En het was precies hetzelfde soort onnodige push. En nu, in zijn vijfde jaar, maakt hij weer dezelfde fout? Misschien was hij boos op zichzelf, omdat hij de auto volledig vernielde of omdat hij zo'n beginnersfout maakte. Telkens als het goed met hem gaat, heeft hij de neiging om te optimistisch te worden. Dat is het verontrustende", stelt hij.

Basisverwachtingen

Nobuaki Tsunoda, vroeger de monteur en coach van zijn zoon, blijkt niet scheutig te zijn met lofuitingen richting de nummer twaalf van het klassement.

"Mensen zeggen dat hij goed met de banden omging of de aanval van Fernando Alonso afhield", zo begint hij. "Maar voor mij zijn dat gewoon basisverwachtingen. Wat me bijbleef was de crash tijdens de kwalificatie. Dat kon ik gewoon niet loslaten."

'Ik luister niet'

Voor Tsunoda zijn de publieke terechtwijzingen van zijn eigen pa uiteraard een tikje demotiverend en vernederend. De Japanse coureur lijkt in de media niet het gevecht met zijn ouwe man aan te willen gaan.

"Ik luister niet naar mijn vader, dus het is oké. Ik heb niet echt de energie om op deze dingen te reageren, het kan me niet schelen. Ik ken mezelf goed genoeg, dus ja", zo ontweek Tsunoda een verdere escalatie.

Crash

Ook ging hij in op de crash, die volgens hem ontstond doordat de auto onvoorspelbaar reageert.

"Het zou niet op die manier gebeuren, als ik de auto begrijp. Ik denk dat ik zo'n crash sinds 2022 niet meer heb meegemaakt. Ik mis gewoon het begrip van hoe de auto zich gaat gedragen met elke afstelling. De afstelling die ik probeerde was volledig nieuw en de auto verandert meer dan ik had verwacht."