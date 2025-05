Enorm gevaarte van 33 meter van Max Verstappen 'laat hoofden omdraaien' bij Grand Prix van Monaco

Niet alleen F1-wereldkampioen Max Verstappen is momenteel in Monte Carlo voor de Grand Prix van Monaco. Ook een van zijn kostbaarste bezittingen (naast zijn pasgeboren dochter Lily) is inmiddels present nabij de glamoureuze stadstaat.

Zijn enorme en peperdure jacht Unleash the Lion ligt namelijk aangemeerd in een haven nabij Monaco. Het gevaarte heeft een lengte van liefst 33 meter. Voor de kenners: het is een Mangusta GranSport 22, gebouwd door Overmarine. Het jacht kost naar schatting van kenners, zoals Superyachtfan.com, 15 miljoen dollar. Dat is 13,23 miljoen euro.

Nummer 33

Begin 2025 werd Verstappen met zijn vriendin Kelly Piquet gespot in de Italiaanse kustplaats Viareggio. Daar was hij om te bekijken of alles nog op rolletjes liep met de bouw van het vaartuig.

Max Verstappens new private yacht has been spotted in the Monte Carlo marina. The 33-meter luxury yacht Mangusta GranSport 22 was built by Overmarine and launched during the winter break. It's called "Unleash the Lion". pic.twitter.com/LoD7QSl3lJ — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) May 23, 2025

De lengte, 33 meter dus, lijkt niet toevallig te zijn gekozen: 33 was ook altijd het nummer van Verstappen in de Formule 1, tot hij vier jaar geleden voor het eerst wereldkampioen werd en met nummer 1 ging rijden. Mocht de Nederlander de titel verliezen, zal hij verplicht weer met 33 op zijn auto te zien zijn.

Max Verstappen ontneemt pasgeboren dochter Lily uniek moment in Monaco: 'Dat is beter voor haar' Voor Max Verstappen is de GP van Monaco een hele bijzondere. Dat is tenslotte zijn échte thuisrace. Verstappen woont samen met vriendin Kelly Piquet en hun (bonus)dochters Penelope en Lily in Monaco. Zijn pasgeboren dochter had dus de unieke kans om te komen kijken, maar dat gaat niet gebeuren volgens de F1-wereldkampioen.

Slaapkamers

Yahoo Sports schrijft dat het jacht vijf slaapkamers herbergt en twee jaar geleden al is besteld. En eigenlijk ligt het jacht niet in Monaco, aldus F1-fotograaf Kym Illman, maar in Cap-d'Ail, vlak daarbuiten, in Frankrijk. Op die locatie beschikken diverse F1-coureurs over een huis of appartement, inclusief Verstappen.

max visiting his “unleash the lion” yacht last week 🫣 so luxurious!



[📸 giubike_panorami_in_bicicleta] pic.twitter.com/N1A5JxepIK — nini (@SCUDERIAFEMBOY) January 21, 2025

De site schrijft: "Het jach van Verstappen laat hoofde omdraaien". En: "Dit is niet alleen een spectaculaire aankoop, maar ook een subtiele uiting van het groeiende merk dat Verstappen om zich heen bouwt."

Helmut Marko

De regerend wereldkampioen won vorige week de race op Imola. In de stand zal hij Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren moeten inhalen, wil hij zijn vijfde titel op rij binnen slepen. Red Bull-adviseur Helmut Marko is optimistisch over de ontwikkeling van de bolide.

"Op zaterdag ging het beter en op zondag was de auto ook snel én goed op de banden", zo blikt de Oostenrijker terug op vorig weekend. "Ik denk zelfs beter dan McLaren. Het is de eerste keer sinds een jaar dat updates een positief effect hebben op de auto. Dat die meer snelheid kreeg en voorspelbaarder werd. Ik ben blij en we gaan met veel vertrouwen naar Monaco komende week."

'Toen ik verliefd werd op mijn Sam': Kelly Piquet haalt herinneringen op met oude partner, die haar mist Max Verstappen en Kelly Piquet zijn al bijna vijf jaar samen en hebben inmiddels hun liefde bezegeld met een kind. Het Braziliaanse model leerde echter twee jaar geleden iemand kennen op wie ze óók verliefd werd. Op Instagram blikt ze terug op de eerste ontmoeting met 'haar' Sam.