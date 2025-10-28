Lando Norris boekte afgelopen weekeinde een overtuigende overwinning in de Formule 1. De Engelsman finishte dertig seconden voor Charles Leclerc en Max Verstappen en nam zo de leiding in de WK-stand over. Het was Norris' tiende zege in F1, waarmee hij een legendarische prestatie van icoon Michael Schumacher evenaarde.

Voor de Brit was de zege op Autódromo Hermanos Rodríguez zijn tiende in zijn carrière. Opmerkelijk genoeg behaalde hij deze op zijn tiende verschillende circuits. Hiermee is hij pas de tweede coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die zijn eerste tien overwinningen op tien unieke circuits boekt. Norris' eerdere negen zeges kwamen in Miami (2024), Nederland (2024), Singapore (2024), Abu Dhabi (2024), Australië (2025), Monaco (2025), Oostenrijk (2025), Groot-Brittannië (2025) en Hongarije (2025).

Zevenvoudig kampioen Schumacher won zijn eerste op Spa in 1992. Daarna volgden zijn volgende negen successen op Estoril (Portugal 1993), Interlagos (Brazilië 1994), Aida (Pacific 1994), Imola (San Marino 1994), Monaco (1994), Gilles Villeneuve (Canada 1994), Magny-Cours (Frankrijk 1994), Hungaroring (Hongarije 1994) en Jerez (Europa 1994). Belangrijk om te vermelden is dat Schumacher vóór zijn zege in Jerez ook op Spa won in 1994, maar later werd gediskwalificeerd vanwege overmatige slijtage aan de houten plank onder zijn auto. Deze overwinning telt dus niet mee.

Verstappen kansloos voor record

Max Verstappen komt niet meer in aanmerking om het record van Norris en Schumacher aan te vallen. De Nederlander heeft al 68 overwinningen in de Formule 1 te pakken. Zijn eerste vier zeges waren op verschillende circuits, overwinning vijf vierde hij op bekend terrein. Dat was namelijk de tweede keer dat Verstappen in Mexico won.

Strijd om het wereldkampioenschap

Verstappen en Norris zijn verwikkeld in een intense titelstrijd. De Engelsman deed goede zaken door te winnen in Mexico. Hij nam de leiding over van zijn Australische teamgenoot Oscar Piastri, die vijfde werd. Norris heeft nu één punt voorsprong op Piastri en 36 punten op Verstappen. Er zijn nog vier grands prix en twee sprintraces te gaan.