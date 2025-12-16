Max Verstappen heeft al snel genoeg van zijn vakantie, nadat het Formule 1-seizoen in het eerste van december ten einde kwam. De Nederlandse topcoureur dook dinsdag op tijdens een test op een oud Formule 1-circuit, in de auto van concurrent Mercedes.

De Formule 1 kondigde dinsdag aan dat de GP van Portugal vanaf 2027 terugkeert op de kalender, maar niet in Estoril. Daar werd in 1996 voor het laatst geracet in de koningsklasse van de racesport. Het circuit van Portimao is de opvolger van de GP van Nederland, maar Verstappen reed dinsdag zelf zijn rondjes op het natte asfalt van Estoril. Dat meldt Endurance Info.

Tips van topcoureur

Hij testte samen met de Franse coureur Jules Gounon de GT3-auto. Hij is de officiële coureur namens Mercedes/AMG. Viervoudig F1-kampioen Verstappen dankte zijn uitstapje naar de andere klasse weer aan 2 Seas Motorsport. Dat team maakte het eerder dit jaar mogelijk voor de Nederlander om een endurance-race te rijden tijdens een vrij weekend.

Eigen auto in GT World Challenge Europe

In 2026 vaardigt Verstappen namens zichzelf een auto af voor het GT World Challenge Europe. In dat kader moet deze test ook gezien worden. De Red Bull Racing-coureur heeft een grote passie in het racen in andere klasses en het heeft dus niks te maken met een eventuele overstap naar F1-team Mercedes, waar Kimi Antonelli en George Russell rijden.

max verstappen today in a rainy Estoril testing gt3 👀



driving a Mercedes 🔥 pic.twitter.com/jHKaSYGYO8 — Ana 🦁 (@maxvcalloway) December 16, 2025

Zoon van de manager van Verstappen

'Hoewel Max Verstappen niet zal deelnemen aan de GT World Challenge Europe, kunnen we Chris Lulham en Thierry Vermeulen, wiens vader de manager van Verstappen is, wel verwachten. Jules Gounon zou de perfecte Mercedes-AMG fabriekscoureur voor het programma zijn', schrijft het goed ingevoerde raceblad.

Vakantie van Formule 1

Verstappen heeft vakantie van de Formule 1 en kan dus doen wat hij wil. In februari 2026 keert hij terug op de grid voor de officiële tests in Barcelona en Bahrein. Begin maart is de eerste race van het seizoen, traditiegetrouw in Australië.