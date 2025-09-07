Max Verstappen wist zaterdag voor een verrassing te zorgen door in de kwalificatie voor de GP van Italië af te rekenen met het favoriete McLaren. De Red Bull-coureur pakte pole position voor de race van zondag en deed dat met het allersnelste rondje in de geschiedenis van de Formule 1. Daarmee zette hij rivaal Lewis Hamilton enigszins voor schut na een achteraf ongelukkig bericht op sociale media.

Verstappen pakte de afgelopen vier seizoenen de titel in de Formule 1, maar dit jaar is hij met zijn mindere Red Bull niet opgewassen tegen het extreem dominante McLaren. Oscar Piastri en Lando Norris hebben inmiddels een ruime voorsprong op de Nederlander in de WK-stand. In de kwalificatie zijn de verschillen tussen de teams echter vaak wat kleiner dit jaar en daarin toont Verstappen dan ook regelmatig zijn klasse. Zo ook zaterdag op het circuit van Monza. De Red Bull-coureur pakte na een zinderende kwalificatie pole position voor de race.

Hij was net iets sneller dan Norris en Piastri op het hogesnelheidscircuit in Italië. Met een tijd van 1.18,792 reed hij ook nog eens het ronderecord van Lewis Hamilton, die de vijfde tijd neerzette in zijn Ferrari, uit de boeken. De Brit reed in 2020 naar een tijd van 1.18,887 namens Mercedes. Aangezien een groot gedeelte van het circuit op Monza vol gas wordt gereden, was dat tot zaterdag de snelste ronde in de geschiedenis van de Formule 1. Verstappen pakte dat record dus af van Hamilton door met een gemiddelde snelheid van 264,681 kilometer per uur zijn kwalificatieronde af te leggen.

Hamilton bestookt met foto's Verstappen

Het leverde de Britse zevenvoudig wereldkampioen overigens flink wat reacties op sociale media op en dat lokte hij enigszins zelf uit. Hamilton stuurde donderdag namelijk een opvallende tweet de wereld in. "Wat is de snelste ronde op Monza?", vroeg hij op X. De Ferrari-coureur tagde daarin ook een account dat met behulp van AI automatisch reageert met het antwoord.

Hamilton wist natuurlijk dondersgoed dat hij dat record al vijf jaar lang in handen had, maar twee dagen na zijn bericht op het sociale medium raakte hij het dus kwijt aan zijn Nederlandse rivaal. Dat zorgde ervoor dat Hamilton vlak na de kwalificatie via X massaal werd bestookt met reacties. In de meeste gevallen stellen mensen hem de vraag terug of sturen ze een foto van Verstappen. 'Het was niet nodig om dat aan AI te vragen, want je hebt het vandaag met je eigen ogen gezien', reageert iemand.

What’s the fastest lap at Monza? @AskPerplexity — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 4, 2025

GP Italië

Verstappen hoopt zondag eindelijk weer eens een race te gaan winnen. Het is inmiddels alweer vier maanden geleden dat hij de zege pakte. Dat deed hij toen ook in Italië, op het circuit van Imola. Sindsdien wonnen Norris en Piastri zeven van de acht races, alleen George Russell wist in Canada de McLaren-dominantie nog een keertje te doorbreken.

Hamilton aast op Monza vanaf de vijfde startplek op zijn eerste podiumplek namens Ferrari. De Brit won eerder dit jaar wel de sprintrace in China, maar kon in de hoofdraces nog maar weinig potten breken. Wie weet dat zijn eerste race namens Ferrari voor de Italiaanse tifosi hem extra kracht geeft,