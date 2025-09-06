Formule 1-coureur Max Verstappen blonk zaterdag weer eens uit op het circuit. Hij pakte pole position voor de Grand Prix van Italië bij de kwalificatie op Monza. Zijn vriendin Kelly Piquet was erbij.

Het werd een zenuwslopende kwalificatie op Monza. Oscar Piastri zette de toon in Q3 door net boven de 1.19 minuten te rijden. Toen ontplofte de boel, want Charles Leclerc ging onder de Australiër zitten. Dat feest duurde maar eventjes, want Verstappen was de eerste die onder de 1.19 minuten dook.

Hij start zondag dus vanaf de eerste plek bij de GP. Na de kwalificatie vloog hij zijn vriendin Kelly Piquet in de armen, zo is te zien op beelden die de Braziliaanse deelt op Instagram. Ze deelt trots ook nog een aantal foto's van haar geliefde.

Het stel vierde de overwinning met een innige kus. Wellicht gaf de aanwezigheid van Piquet Verstappen een extra steuntje in de rug. Ze is namelijk niet altijd aanwezig op het circuit.

Afwezig in Zandvoort

Zo liet ze vorige week nog de thuisrace van Verstappen in Zandvoort schieten. Piquet was dat weekend wel aanwezig op een Portugees circuit, waar het 36-jarige model met haar vader oude herinneringen ophaalde.

Samen met drievoudig F1-wereldkampioen Nelson Piquet keek ze naar een oude Formule 1-auto. En dat is er niet zomaar één: Piquet senior werd in 1983 -voor de tweede keer - wereldkampioen Formule 1 in de Brabham BT52B. Dat was in die tijd een veelbesproken wagen.

'Fantastisch'

Verstappen was na zijn snelste tijd in de kwalificatie erg opgelucht. Een paar last minute veranderingen zorgden voor een snelle auto. "De lage downforce maakt het voor iedereen altijd erg moeilijk. De auto doet het het hele weekend al goed. Q3 voelde goed en pole hier is fantastisch."

"Het was krap. We misten iets tijdens de vrije trainingen en daardoor hebben we wat kleine zaken veranderd. Hierdoor kon ik harder pushen en dat had ik echt nodig."

Toch blijft hij realistisch met oog op de GP. "Dit seizoen is de race moeilijk voor ons, maar we gaan alles geven. We zullen morgen zien." Pole is op Monza überhaupt geen zekerheid op winst: de laatste vijf keer was de snelste op de zaterdag dit niet op de zondag.