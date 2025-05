McLaren-coureur Lando Norris viert feest op Ibiza met Nederlandse vriend, vlak voor raceweekend Emilia-Romagna

Formule 1-coureur Lando Norris houdt wel van een feestje op zijn tijd. Zeker voor een speciale gelegenheid, zoals de verjaardag van zijn goede vriend Martin Garrix. De Nederlandse dj vierde dat op Ibiza.

Garrix, die eigenlijk Martijn Garritsen heet, wordt woensdag 29 jaar oud. De dj en producer is goed bevriend met McLaren-coureur Norris en nodigde hem uit voor zijn verjaardag op Ibiza.

De Brit maakt dus eerst nog een tripje naar het Spaanse eiland, voordat hij naar Noord-Italië vertrekt voor de Grand Prix Emilia-Romagna. Daar staat zondag de race op het programma, maar Norris zal donderdag alweer op Imola aanwezig moeten zijn. Hopelijk maakt de coureur het dus niet te bont op het feesteiland.

Koningsdag

Het loopt namelijk wel eens uit de hand als hij samen met Garrix een feestje bouwt. Zo vierde hij in 2024 Koningsdag met de Nederlander in Amsterdam en hield daar een verwonding aan over. Hij dronk uit een glas dat kapot was en liep een hevig bloedende snee in zijn neus op.

Maar de eerste beelden op Ibiza zien er niet verontrustend uit. De dj zit lekker buiten te lunchen met vrienden en familie. Ze houden het gezond met water, yoghurt, fruit en avocado, zo blijkt uit een bericht van Garrix op Instagram.

Max Verstappen

Red Bull-coureur Max Verstappen is niet aanwezig, hoewel ook hij een goede band heeft met zijn landgenoot. Misschien hoopt de viervoudig wereldkampioen te profiteren van het uitstapje van Norris.

Hij staat namelijk op plek drie in het klassement van het F1-wereldkampioenschap, met 16 punten minder dan Norris. Op plek een staat zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër heeft al een marge van 32 punten ten opzichte van Verstappen.

Geboorte dochter Lily

Afgelopen week vond er geen GP plaats en dus konden de coureurs wat rust nemen. Voor Verstappen kwam dat goed uit, want hij kon zo wat meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Samen met zijn vriendin Kelly Piquet kreeg hij twee weken geleden zijn eerste kind: dochtertje Lily. Piquet had al een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope.