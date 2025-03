Lewis Hamilton sneert naar 'beledigende' Max Verstappen: 'Dat is erger en daar wordt nooit over geschreven'

Lewis Hamilton is verbaasd over de kritiek die hij kreeg na het radioverkeer tussen hem en zijn nieuwe engineer. De nieuweling bij Ferrari wijst daarbij ook naar andere coureurs en specifiek naar Max Verstappen. "Dat is soms bijna beledigend."

Hamilton werkte bij Mercedes jarenlang samen met Peter Bonnington, maar bij Ferrari is Riccardo Adami de man aan de andere kant van de lijn voor de Engelsman. Dat is in het begin een beetje wennen, erkent de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1.

"Maar het wordt nogal overdreven", vindt Hamilton, die met de media sprak in aanloop naar de Grand Prix van China aankomend weekend. "Ik was heel beleefd en vloekte niet. Ik zei alleen: ‘laat het aan mij over, alsjeblieft’. We leren elkaar steeds beter kennen en er zijn geen problemen."

Beschuldigende vinger

Ter vergelijking wijst Hamilton naar andere coureurs in het paddock. "Luister maar eens naar radiogesprekken van andere coureurs met hun engineers. Dat is veel erger.”

Vooral Max Verstappen moet het daarin ontgelden. De Nederlander werkt al jaren samen met Gianpiero Lambiase en dat gaat er soms hard aan toen vindt Hamilton. "De gesprekken die Max door de jaren heen met zijn engineer heeft gehad, en wat die arme man allemaal moet ondergaan… Daar wordt nooit over geschreven, maar wel over het kleinste gesprekje dat ik met mijn engineer heb gehad.”

Reactie Red Bull

Red Bull was er als de kippen bij om te reageren op de uitspraken van Hamilton. Op sociale media deelde de renstal een album aan foto's van Verstappen samen met Lambiase.