Kelly Piquet zet de volledige Formule 1-wereld op het verkeerde been: 'Daar is de moeder-dochter band op gebouwd'

De hele Formule 1-wereld is in rep en roer na het nieuws dat Max Verstappen door zijn aanstaande vaderschap pas later in het vliegtuig naar Miami voor de Grand Prix van dit weekend is gestapt. Het lukte Kelly Piquet vervolgens om haar vele volgers volledig op het verkeerde been te zetten.

Verstappen zou donderdag eigenlijk de media te woord staan in Miami, maar gedurende de dag sijpelde het nieuws door dat hij nog helemaal niet in de Verenigde Staten was. De Nederlander zou namelijk nog altijd thuis in Monaco zijn bij zijn hoogzwangere vriendin. Het team van Red Bull wilde vanwege privacyredenen niet zeggen wat er precies aan de hand was, maar bevestigde wel dat hij pas later naar Miami zou vliegen.

Complimenten voor vader in wording Max Verstappen: 'Dat is mijn grootste spijt' Max Verstappen staat op het punt voor het eerst vader te worden. Donderdag, daags voor de start van de Grand Prix van Miami, werd bekend dat zijn vriendin Kelly Piquet op het punt van bevallen staat. Verstappen koos er daarom voor om iets later af te reizen naar de Verenigde Staten.

In het statement werd vermeld dat 'alles goed gaat' en dus lijkt het erop te wijzen dat Verstappen voor de eerste keer vader is geworden. Een bevestiging kwam er echter niet vanuit het team en dus was het wachten op een bericht vanuit de F1-coureur of zijn vriendin. Een gedeelte van de grote fanschare van Verstappen zal dan ook ongetwijfeld hun Instagram-accounts gedurende de donderdag nauwlettend in de gaten hebben gehouden.

Band tussen moeder en dochter

Aan het begin van de avond plaatste Piquet vervolgens inderdaad een bericht op dat sociale medium, maar ze zette haar bijna twee miljoen volgers compleet op het verkeerde been. Er kwam geen foto van een pasgeboren baby, maar een reeks foto's van een fotoshoot die ze samen met dochtertje Penelope had gedaan. Het 5-jarige meisje kreeg ze tijdens een eerdere relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat.

Dit is Kelly Piquet: hoogzwangere vriendin van Max Verstappen, dochter van veelbesproken F1-coureur én Nederlandse moeder Kelly Piquet (36) neemt een steeds prominentere rol in het leven van Max Verstappen (27) in en is zelfs in verwachting van een kindje samen met de Nederlandse wereldkampioen. De vriendin van de succesvolle Formule 1-coureur komt zelf ook uit een beroemde racefamilie.

"De band tussen een moeder en een dochter is als geen andere: gebouwd op liefde, vertrouwen en ontelbare kleine momenten die we voor altijd zullen koesteren", schreef Piquet bij het door een juweliersmerk gesponsorde bericht. De Braziliaanse lijkt dus handig gebruik te hebben gemaakt van de speculaties over haar bevalling, want er zullen heel veel mensen op haar account hebben gekeken en die zien allemaal hoe ze het merk aanprijst.

Reis naar Miami

Het blijft vooralsnog dus afwachten of er daadwerkelijk witte rook is. Verstappen stapte volgens het X-account dat de avonturen van zijn privéjet in de gat houdt namelijk aan het einde van de middag in het vliegtuig richting Miami. Daar werkt hij dit weekend de zesde race van het jaar af, maar het blijft nog even onduidelijk of hij daar voor de eerste keer als vader aan de start zal staan.