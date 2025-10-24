Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft zich duidelijk uitgesproken over de titelstrijd tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris en Red Bull-rijder Max Verstappen. De Nederlander heeft volgens hem een groot voordeel in het kampioenschap door zijn mentaliteit.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton heeft een pittige waarschuwing afgegeven aan Piastri en Norris, die momenteel op plek één en twee staan in het wereldkampioenschap. De Britse topcoureur van Ferrari wijst op het enorme gevaar dat loert in de persoon van Verstappen. Volgens Hamilton is de Red Bull-coureur een 'keiharde vechter'.

Met nog vijf races te gaan, leidt Piastri het klassement met 346 punten, 14 punten voor Norris. Verstappen staat derde, 40 punten achter de leider. Maar in de laatste vier races heeft de Nederlander maar liefst 64 punten van zijn achterstand ingelopen. En dus ligt de strijd om de titel weer open.

Enorme druk

Dat zorgt voor druk bij de coureurs van McLaren. "“Dit zijn niet hun eerste kampioenschappen; ze hebben al titels gewonnen in andere categorieën”, aldus Hamilton over Piastri en Norris. “Ik ben niet degene die hen advies moet geven, maar het is een uitdaging als je binnen het team zit. De druk is enorm."

'Keiharde vechter'

"Er komt zeker een moment dat je je moet afsluiten en alles moet blokkeren, zowel het positieve als het negatieve. Je moet echt een keiharde vechter zijn, zoals Max", vervolgt hij bij Sky Sports. "Hij zal hun titel stelen als zij niet hetzelfde doen met hem; ze moeten agressief zijn."

Hamilton weet hoe dat voelt. In 2021 pakte Verstappen in de laatste Grand Prix van de F1-kalender zijn eerste wereldtitel, ten koste van de40-jarige Brit.

"Je moet heel diep graven om bij iemand als Max te blijven, die zich momenteel erg comfortabel voelt in zijn auto", legt hij uit. "Maar aan de andere kant zal consistentie belangrijk voor hen zijn, dat is heel duidelijk gebleken bij Max in de laatste races.”