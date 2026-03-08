De seizoensopener van de Formule 1 in Melbourne begon al met drama nog vóór de start van de race. Terwijl Max Verstappen zich moest opmaken voor een zware inhaalrace vanaf de twintigste startplek, kregen de Australische fans een flinke klap te verwerken. Thuisfavoriet Oscar Piastri crashte namelijk al tijdens de opwarmronde en kon daardoor niet starten. Verstappen is inmiddels bezig aan een sterke opmars. Volg de race hieronder in ons liveblog.

De race in Melbourne leverde in de openingsfase direct spektakel op. Charles Leclerc kende een sterke start en schoot vanaf P4 naar de leiding, waarna George Russell al snel de aanval inzette. De twee kemphanen vochten een spannend duel uit om de koppositie, met Lewis Hamilton vlak daarachter. Isack Hadjar reed aanvankelijk nog in de top vijf, maar moest later de strijd staken door motorproblemen.

Max Verstappen begon ondertussen aan een sterke inhaalrace. De Nederlander schoof na de start al snel op van P20 naar P17 en werkte zich met meerdere fraaie inhaalacties verder naar voren. Na een duel met rookie Arvid Lindblad en een pitstop tijdens een Virtual Safety Car klom de Red Bull-coureur uiteindelijk op naar de zesde plaats. Voor hem rijdt Lando Norris, die de Nederlander langzaam in het vizier krijgt.

Drama voor Oscar Piastri en Isack Hadjar

De McLaren-coureur verloor in de verkenningsronde de controle over zijn auto bij het uitkomen van bocht vier. Na een harde klap in de muur zat zijn race er al op voordat die überhaupt was begonnen. Voor de Australische fans op de tribunes was het een pijnlijke start van het nieuwe seizoen, zeker omdat Piastri juist hoopte eindelijk voor eigen publiek te kunnen schitteren.

Met de crash van Piastri krijgt ook een opvallende statistiek rond de Australische Grand Prix een nieuw hoofdstuk. Geen enkele Australische coureur wist ooit op het podium te eindigen tijdens zijn thuisrace. Vorig jaar leek Piastri dicht bij dat doel te komen, maar toen spinde hij tijdens de race en viel hij ver terug. Dit jaar komt hij dus zelfs helemaal niet in actie.

Ook bij Red Bull ging het later mis. Teamgenoot van Max Verstappen, Isack Hadjar, moest zijn race vroegtijdig staken toen er rook uit de achterkant van zijn bolide kwam. Daarmee zorgden motorproblemen voor de eerste uitvalbeurt van de nieuwe Ford-motor in het Formule 1-seizoen.

Problemen bij Nico Hülkenberg

Ook op weg naar de start verliep niet alles vlekkeloos. Nico Hülkenberg viel stil op het rechte stuk richting de grid en moest door de monteurs richting zijn startplek worden geduwd. Uiteindelijk verscheen de Duitser niet aan de start van de race, ondanks de hoop bij Audi dat hij nog kon deelnemen.

Voor Verstappen wordt het hoe dan ook een lastige klus in Melbourne. De Nederlander moet helemaal achteraan beginnen nadat hij zaterdag al vroeg uitviel in de kwalificatie. De Red Bull-coureur crashte in Q1 nog voordat hij een rondetijd had kunnen neerzetten. Volgens technisch directeur Pierre Waché werd het incident veroorzaakt door een softwarefout in de auto.

Vooraan lijken de kaarten juist gunstig geschud voor Mercedes. George Russell start vanaf poleposition, met teamgenoot Kimi Antonelli naast zich op de eerste startrij. Daarmee geldt het Duitse team als een van de favorieten om de eerste overwinning van het nieuwe seizoen te pakken.

Max Verstappen voelt zich 'leeg' na dramatische kwalificatie

Verstappen begint dus met een flinke achterstand aan het nieuwe seizoen. De Nederlander crashte zaterdag al vroeg in de kwalificatie en moest daardoor genoegen nemen met de 20ste startplek. Na afloop was de viervoudig wereldkampioen opvallend openhartig over zijn gevoel. "Ik heb het totaal niet naar mijn zin", zei hij tegen De Telegraaf. "Of ik nu vooraan had gestaan of waar ik nu sta, qua emotie en gevoel ben ik helemaal leeg."

De Red Bull-coureur is bovendien allesbehalve enthousiast over de nieuwe regels en de huidige auto. Vooral het constant moeten managen van de batterij zit hem dwars. "Bijna tot een punt dat je gewoon niet wil rijden", klonk het zelfs.