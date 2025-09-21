Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Azerbeidzjan gewonnen. De Nederlander kwam geen moment in de problemen en reed zo eenvoudig naar zijn tweede zege op rij in de Formule 1. Ook George Russell en Carlos Sainz eindigden op het podium.

Verstappen startte dus vanaf polepostion. Hij was zaterdag na een chaotische kwalificatie de snelste. Op plek twee en drie stonden twee opvallende namen, want Carlos Sainz en Liam Lawson waren na Verstappen de beste coureurs. De McLarens van Lando Norris en Piastri waren pas op plek zeven en negen terug te vinden. Al na één ronde kwam er dus een einde aan de race van Piastri, die met zijn bolide crashte. De Australiër remde veel te laat en schoot daardoor rechtdoor de muur in.

Verstappen zelf kende weinig problemen in Baku. Niemand kwam in de buurt van de Nederlander, die zo rustig op kop bleef rijden. Een typerend moment was wel dat zijn engineer na 35 rondes checkte hoe alles ging.

Inlopen op WK-stand

Door de zege van Verstappen en de zevende plek van Norris, die door een trage pitstop weer terugzakte in de race, doet de Nederlander goede zaken in het WK. Vanwege het uitvallen van Piastri en de zevende plaats van Norris, komt Verstappen weer wat dichterbij de McLarens in het coureurs kampioenschap.

Kwalificatie

Zaterdag was het een en al spektakel in Azerbeidzjan. De gele en rode vlaggen zwaaiden alom tijdens de kwalificatie en het was Verstappen die daar uiteindelijk van profiteerde. Hij noteerde de snelste tijd in Q3, terwijl WK-leider Oscar Piastri in de muur terecht kwam.

Angst bij McLaren?

Hoewel Verstappen nog altijd ver achter de McLarens staat in de WK-stand, zijn ze bij de oranje renstal nog niet zeker van hun zaak. Teambaas Andrea Stella houdt nog serieus rekening met de Nederlander. "We mogen niet vergeten dat hij Max Verstappen is, de afgelopen vier wereldtitels won en in een snelle auto zit. Er zullen races zijn waar McLaren geen competitief voordeel heeft."