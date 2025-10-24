De F1-teams McLaren en Red Bull zijn in het staartje van dit seizoen volop in de race om het individuele wereldkampioenschap te pakken. Daar horen wat pesterijen over en weer bij.

Lando Norris, de nummer twee in de WK-stand, laat op de grid een stukje tape plakken om er zeker van te zijn waar hij zijn McLaren moet parkeren. Red Bull heeft dat stukje tape vorig raceweekend in Austin verwijderd. Daarvoor werd het team van Max Verstappen beboet.

Laurent Mekies, teambaas bij Red Bull, noemt het tape-incident een voorbeeld van 'domme spelletjes'. Hij wil daarmee kappen. Dat heeft teambaas Laurent Mekies gezegd in aanloop naar de Grote Prijs van Mexico

Spelletjes

Red Bull kreeg na de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin een boete van 50.000 euro omdat een medewerker van Red Bull na aanvang van de opwarmronde nog even snel de tape had verwijderd bij de startplek van Lando Norris. Speciaal met die opdracht keerde een Red Bull-monteur terug naar de startgrid, negeerde hij de instructies van de marshals en verwijderde hij de tape van Norris.

Hoort erbij

"Er zijn de afgelopen tijd behoorlijk wat domme spelletjes gespeeld door beide teams", vertelde Mekies aan The Athletic. "Het hoort een beetje bij de Formule 1, maar het liep dit seizoen wel een beetje uit de hand. We zullen ervoor zorgen dat het niet meer zo ver zal gaan."

Lando Norris overshoots his grid box on the starting grid as his pal, Max Verstappen points out 👀#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/8pNX9O22Zm — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

Tijdens een perconferentie op donderdag reageerde Norris op de hele situatie. De nummer twee in de stand om het WK vond het vooral hilarisch dat het team van zijn concurrent een boete ontving. "Knap van ze, dat ze het überhaupt probeerden", zei de Brit.

"Ik gebruik de tape niet, dus het was nog grappiger, want ik heb het niet nodig. We plaatsen het voor de zekerheid. Dat maakte het nog hilarischer, want zij kregen een straf en ik gebruik het niet eens", zo vertelt de coureur met een brede lach op zijn gezicht.