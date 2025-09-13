Max Verstappen heeft een uitstapje gemaakt in een andere raceklasse. De Red Bull-coureur is gewend om altijd voor de podiumplekken te rijden, maar dat zat er tijdens zijn eerste langeafstandsrace op de Nordschleife Nürburgring niet in. Verstappen werd 27e. Toch behaalde hij wel zijn doel.

De Formule 1-coureur deelde in Duitsland een Porsche 718 Cayman GT4 met de Brit Chris Lulham. Verstappen reed de auto de eerste twee uur van de in totaal vier uur, waardoor hij de vereiste veertien ronden op de Nordschleife kon rijden.

Nordschleife Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS)

Verstappen maakte dit weekend zijn debuut in een officiële race op de Nordschleife. Hij kwam uit in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Verstappen ziet dit als voorbereiding op een mogelijke deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Daarvoor heeft hij een licentie nodig. Mogelijk rijdt hij die race volgend jaar.

Verstappen staat derde in het WK-klassement van de Formule 1. Dit weekend staat er geen GP op het programma. Volgende week wordt de Grote Prijs van Azerbeidzjan verreden.

Technische problemen

Of die missie nu om zijn papieren te halen was gelukt bleef even onzeker. Erik van Haren, F1-journalist bij De Telegraaf, schreef: "Omdat Verstappen niet in de tweede auto heeft gereden (dat kon niet vanwege technische problemen), moet een comité nu beslissen of hij zijn A-licentie voor de Nordschleife krijgt. Lijkt in principe wel goed te komen, maar nog geen definitief groen licht."

Omdat Verstappen niet in de tweede auto heeft gereden (dat kon niet vanwege technische problemen), moet een comité nu beslissen of hij zijn A-licentie voor de Nordschleife krijgt.



Lijkt in principe wel goed te komen, maar nog geen definitief groen licht. — Erik van Haren (@ErikvHaren) September 13, 2025

En het kwam ook goed. Op de site van Max Verstappen staat: "Max Verstappen heeft dit weekend tijdens de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS7) zijn doel behaald en is in het bezit van de DMSB Permit Nordschleife. Dat maakt de weg vrij voor deelname aan GT3-races op de Nürburgring Nordschleife, zoals de befaamde 24-uursrace."

Groene Hel

De Nürburgring Nordschleife is vooral berucht en bevreesd door de 73 bochten, grote hoogteverschillen en blinde secties. Niet voor niets wordt het de Groene Hel genoemd. "Racen is niet alleen mijn beroep, maar ook mijn hobby", vertelt Verstappen tegenover zijn eigen site.

Desondanks kan hij pas wat van zijn hobby maken als hij de Permit Nordschleife in bezit heeft van de DMSB (Deutscher Motor Sport Bund). Heeft Verstappen die, dan mag hij in een GT3-wagen rijden. "Dat zou ik geweldig vinden", erkent de Nederlander. "De Nordschleife staat bovenaan mijn lijstje met circuits waar ik op wil racen, omdat het extreem uitdagend en veeleisend is, met zijn enorme lengte en krappe historische lay-out. Ik kan niet wachten!"