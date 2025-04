Max Verstappen en Oscar Piastri officiëel op de vingers getikt bij GP van Japan

Max Verstappen en Oscar Piastri hebben een waarschuwing gekregen van de stewards. De coureurs weigerde bepaalde instructies op te volgen van de wedstrijdleiding van de Grand Prix van Japan. Het ging om een kwestie tijdens de derde en laatste vrije training.

Team Red Bull en McLaren ontvingen de reprimande van de stewards. De reden was dezelfde als die voor Lewis Hamilton, Lance Stroll en de teams van Ferrari en Aston Martin op vrijdag: inhalen in de pitstraat om de oefenstartplek te bereiken via de werkstrook, wat verboden is.

Tijdens de derde vrije training merkte Carlos Sainz de overtreding al op. De Spanjaard was een van de coureurs die door Piastri werden ingehaald terwijl ze in de rij stonden om de baan op te gaan na de rode vlag aan het begin van de training.

Max Verstappen vergeet te overtuigen tijdens laatste vrije training voor GP Japan Max Verstappen is in de derde vrije training voor de Grand Prix van Japan opnieuw niet verder gekomen dan de vijfde tijd. Op het Suzuka Circuit klokte McLaren-coureur Lando Norris de snelste tijd.

Waarschuwing

De officiële waarschuwingen leidden niet tot strafpunten. Ze dienen eerder als waarschuwing voor de teams en coureurs om in de toekomst zorgvuldiger met de regels om te gaan, zodat schijnbaar onnozele overtredingen geen zwaardere sancties opleveren. De FIA liet weten in de toekomst overtredingen zoals deze zwaarder te bestraffen.

Laatste vrije training

Verstappen wist tijdens de vrije trainingen nog niet te overtuigen. De Nederlandse coureur van Red Bull klokte tweemaal de vijfde tijd en een keer de achtste tijd. Wel was hij iedere keer sneller dan zijn nieuwe ploeggenoot Yuki Tsunoda. Het verleden heeft uitgewezen dat tijden en posities in de vrije trainingen zeker niet altijd symbool staan voor resultaten in de kwalificatie en race.

Rookie komt ongedeerd uit crash en ligt onder vuur: 'Hij rijdt alsof zijn carrière op het spel staat' Jack Doohan is ongedeerd gebleven na een zware crash tijdens de tweede vrije training voor de GP van Japan. De Australiër vloog met 300 kilometer per uur van de baan in bocht 1, maar kwam er wonder boven wonder zonder blessures vanaf. Toch klinkt er kritiek: volgens Jacques Villeneuve rijdt de rookie 'alsof zijn carrière op het spel staat' door de hoge druk bij Alpine.

Grand Prix van Japan

De Grand Prix van Japan is de derde grand prix van het seizoen. Norris won de openingsrace van het seizoen in Australië, Oscar Piastri won de GP van China. Verstappen won de laatste drie grands prix van Japan op het Suzuka International Racing Course. De race begint zondag om 7.00 uur (Nederlandse tijd). Zaterdag om 8.00 uur Nederlandse tijd worden de kwalificaties gereden.