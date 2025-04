Max Verstappen vergeet te overtuigen tijdens laatste vrije training voor GP Japan

Max Verstappen is in de derde vrije training voor de Grand Prix van Japan opnieuw niet verder gekomen dan de vijfde tijd. Op het Suzuka Circuit klokte McLaren-coureur Lando Norris de snelste tijd.

In de laatste vrije training voor de kwalificaties klokte Norris een tijd van 1.27,965. Verstappen kwam met Red Bull bij de eerste en de tweede training tot respectievelijk een vijfde tijd en een achtste tijd. Daar kwam zaterdagnacht een nieuwe vijfde plaats bij.

Oscar Piastri reed naar de tweede tijd, wat zorgde voor een één-tweetje voor McLaren. George Russell van Mercedes maakte het podium compleet en klokte de derde tijd.

Yuki Tsunoda

Ondanks de tegenvallende resultaten in de vrije trainingen was Verstappen wel telkens sneller dan zijn nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda. Waar de tijden in de tweede vrije training nog dicht bij elkaar lagen, was het verschil in de laatste vrije training groter. De Japanner finishte op zijn thuiscircuit als negende, ruim vier honderdste langzamer dan de Nederlander.

Chaos in vrije training

De derde en laatste vrije training verliep een stuk rustiger dan de tweede vrije training op de vrijdag. De chaotische vrije training liep in het honderd door vier (!) rode vlaggen en twee crashes. De crash van Fernando Alonso viel nog wel mee, maar de crash van Jack Doohan was heviger. De coureur van Alpine maakte een spin in een belangrijke bocht en knalde op volle snelheid tegen een reclamebord aan.

De jonge Australiër kwam gelukkig niet veel later zelf uit zijn wagen. Hij werd naar de ziekenboeg gebracht, waar hij na afloop zelf uitliep. Hoewel zijn auto in puin ligt, lijkt de coureur ongedeerd.

Grand Prix van Japan

De Grand Prix van Japan is de derde grand prix van het seizoen. Norris won de openingsrace van het seizoen in Australië, Oscar Piastri won de GP van China. Verstappen won de laatste drie grands prix van Japan op het Suzuka International Racing Course. De race begint zondag om 7.00 uur (Nederlandse tijd). Zaterdag om 8.00 uur Nederlandse tijd worden de kwalificaties gereden.