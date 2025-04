Rookie komt ongedeerd uit crash en ligt onder vuur: 'Hij rijdt alsof zijn carrière op het spel staat'

Jack Doohan is ongedeerd gebleven na een zware crash tijdens de tweede vrije training voor de GP van Japan. De Australiër vloog met 300 kilometer per uur van de baan in bocht 1, maar kwam er wonder boven wonder zonder blessures vanaf. Toch klinkt er kritiek: volgens Jacques Villeneuve rijdt de rookie 'alsof zijn carrière op het spel staat' door de hoge druk bij Alpine.

De crash vond plaats in de snelle eerste bocht van Suzuka, waar Doohan de controle over zijn auto verloor. Herhalingen suggereerden dat hij de bocht instuurde terwijl hij de DRS nog geopend had, wat leidde tot verlies van grip aan de achterkant en een harde klap tegen de bandenstapel.

Het incident gebeurde tijdens zijn tweede vliegende ronde van de dag. In de eerste vrije training zat Ryo Hirakawa in de Alpine, waardoor Doohan toen niet in actie kwam.

Tweede vrije training in Japan loopt in het honderd door vier (!) rode vlaggen waaronder een horrorcrash De tweede vrije training van de GP in Japan was zonder twijfel chaotisch te noemen. De eerste vier rondes verliepen nog vlekkeloos, maar daarna werd de race ontstierd door twee crashes. De crash van Fernando Alonso viel mee, maar om Jack Doohan waren er direct zorgen na de snoeiharde botsing

Jack Doohan ontsnapt aan verwondingen, vervanger staat klaar

Volgens Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz werd Doohan na het incident meteen naar het medisch centrum gebracht. "Hij is oké", verklaarde Kravitz. "Hij heeft enige tijd in het medisch centrum doorgebracht, waar de artsen hem grondig hebben onderzocht op een mogelijke hersenschudding. Het team heeft bevestigd dat daar geen sprake van is. Ze onderzoeken nu of er een technisch probleem aan de crash ten grondslag lag, maar vooralsnog zijn er geen conclusies."

Mocht Doohan alsnog niet verder kunnen rijden dit weekend, dan is Hirakawa de logische vervanger. De Japanner, die voor Toyota actief is in het World Endurance Championship, is de enige van Alpine’s vier reservecoureurs die dit weekend aanwezig is in Suzuka.

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2 😱



He is OK and out of the car#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/uCDCUcGKcy — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

'Doohan rijdt alsof zijn carrière op het spel staat'

Volgens voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve staat Doohan onder enorme druk bij Alpine en dat uit zich volgens hem in de manier waarop de jonge Australiër rijdt. "Het probleem is dat hij al voor de eerste race wist dat hij waarschijnlijk dit seizoen niet zou voltooien", zei Villeneuve bij Sky Sports. "Zijn rijstijl is er één van wanhoop om te bewijzen dat hij minstens net zo goed is als Gasly, zodat ze hem moeten behouden."

Villeneuve, die zelf nog voor Renault (voorganger Alpine), denkt dat het mentaal veel vraagt van Doohan. "Het is echt niet comfortabel, en wanneer een coureur in zo’n situatie verkeert, zal het rijden zelfs psychologisch niet natuurlijk zijn. Dan maak je steeds meer fouten."