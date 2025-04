'Max Verstappen gaat Red Bull verlaten': oud-topcoureur kent volgende bestemming van Nederlander

Max Verstappen is volgens oud-topcoureur Ralf Schumacher bezig aan zijn laatste jaar bij Red Bull Racing. De broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael zou ook de volgende bestemming van de Nederlander al weten.

Schumacher praat met BILD over de toekomst van Verstappen in de Formule 1. De Duitser vindt het allereerst helemaal niet zo gek dat Red Bull de auto afstemt op de viervoudig wereldkampioen. "Als een coureur consistent presteert, krijgt hij voorrang. Dat was zo met Vettel, met Hamilton en ook met mijn broer Michael."

Volgens Schumacher is het alleen een probleem, omdat de tweede coureur niet naar behoren presteert. Maar onder andere daardoor valt Red Bull wel uit elkaar, is het oordeel van de coureur met 182 grands prix in de F1 achter zijn naam. "Verstappen houdt de business draaiende met zijn prestaties. Ze zijn veel topspelers kwijtgeraakt en de zaken sudderen intern. Het feit dat Verstappen nog steeds zo cool blijft, is krankzinnig."

Volgende bestemming Max Verstappen

Verstappen houdt het dit seizoen nog wel uit, maar gaat daarna het zinkende schip verlaten, denkt Schumacher. En hij durft zijn volgende bestemming ook wel te raden: "Aston Martin zou alles op hem afstemmen. Hij zou waarschijnlijk dezelfde status krijgen als bij Red Bull. Bij Mercedes zie ik dat niet gebeuren, want Toto Wolff wil (Kimi, red.) Antonelli promoten."

Schumacher houdt ondertussen zijn hart vast voor Yuki Tsunoda, die komend weekend naast Verstappen gaat debuteren in de Red Bull. Dat doet de Japanner op eigen grond, bij de race op Suzuka. Dat wordt een do-or-die-race voor Tsunoda: "Ofwel presteert hij uitstekend en kan hij het redelijk goed volhouden, ofwel is zijn carrière voorbij."

Grand Prix van Japan

Verstappen zelf heeft in ieder geval vertrouwen in komend weekend, liet hij weten. De Nederlander was de afgelopen drie jaar de snelste op het circuit in Japan. "Het team heeft hard gewerkt om onze prestaties te optimaliseren en ik ben deze week ook weer terug geweest in de fabriek op de simulator."

Ook Tsunoda, die het zitje van Liam Lawson overnam, heeft er vertrouwen in. De Japanner mikt op een podiumplek. "Ik wil de verwachtingen niet te hoog opvoeren na deze onwerkelijke overstap, maar ik wil op het podium eindigen bij deze Grand Prix van Japan."