Het begin van het nieuwe Formule 1-seizoen wil Max Verstappen het liefst zo snel mogelijk vergeten. De viervoudig wereldkampioen worstelt - mede door de nieuwe reglementen - in zijn Red Bull. Toch is er licht aan het einde van de tunnel, al is dat wel in een andere raceklasse. "Focus daar maar even op."

Verstappen kon het seizoen haast niet slechter beginnen. De Nederlander kwalificeerde zich bij de eerste grand prix als laatste. In Australië vocht hij zich nog knap terug naar P6. Een week later in China viel hij buiten de punten in de sprintrace en een dag later viel hij zelfs uit. "De auto voelde totaal niet goed. Geen balans, veel bandenslijtage, er was iets met het stuur en dan nog een koelingsprobleem", baalde de Nederlander na afloop.

Verstappen en Red Bull zitten dus in de hoek waar de klappen vallen. Toch houdt Tim Coronel vertrouwen. "Het is een bijter, hij vecht wel door", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Daar is het laatste waar we ons druk over hoeven te maken. Maar nu is er geen reden tot juichen, er is héél veel werk aan de winkel."

Uitstapje naar GT3

Het is voor Verstappen te hopen dat Red Bull snel de oplossing voor de problemen vindt. "Hij is natuurlijk sportman, voor hem kan de progressie niet snel genoeg komen. Gelukkig mag hij nog een paar uitjes doen", zegt Coronel, doelend op Verstappens deelname aan bijvoorbeeld de 24 uur van de Nürburgring in juni. "Als je het daar over hebt, zie je ineens een glimlach bij hem van oor tot oor. Dus focus daar maar even op", geeft Coronel mee.

Worstelende topploegen Red Bull en McLaren

Wat opvalt is dat de drie coureurs die vorig jaar streden om de wereldtitel allemaal met 0 punten eindigden bij de GP van China. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri konden niet eens starten. "Het is nu de kracht om zo snel mogelijk weer terug te komen op het niveau van Mercedes en Ferrari. Max zit gewoon één seconde er achter (in de kwalificatie, red.)", verzucht Coronel. "Dat zijn tijden, dat slaat helemaal nergens op."

Voorheen zaten de eerste vijftien coureurs binnen een tel van elkaar, nu slaan Ferrari en met name Mercedes een gapend gat. "Het is helemaal verschoven naar techniek nu", schetst de autocoureur. "De kunst en kracht van de teams is om qua techniek in de buurt te komen", aldus Coronel. "Ik ga er vanuit dat ze snel het lek boven hebben."

'Batterij-kampioenschap'

Sinds dit jaar worden de auto's voor de helft aangedreven door elektriciteit. Fernando Alonso noemde het al gekscherend het "batterij-kampioenschap". Zijn pure racehart huilt, net als die van Verstappen. "Als Lewis Hamilton aan de andere kant van de lijn had gezeten, had hij er hetzelfde in gezeten", denkt Coronel. "Maar de gaten zijn te groot."

Met name de teams die de zaakjes niet goed op orde hebben, kunnen de komende tijd aan de bak. In april wordt er niet geracet, omdat de grands prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet doorgaan door de situatie in het Midden-Oosten. Pas begin mei komen Verstappen en co weer in actie, nadat eind maart de race in Japan is afgevinkt.