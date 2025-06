Max Verstappen heeft één concurrent minder: deze Formule 1-coureur moet zware klap verwerken en mist race

De GP van Spanje gaat zondag niet met de gebruikelijke twintig, maar met negentien coureurs van start. Op het circuit van Barcelona ontbreekt de donkergroene Aston Martin van Lance Stroll. De Canadees kwalificeerde zich zaterdag nog wel, maar moet de zondag de race missen.

De Aston Martin-coureur heeft een blessure aan zijn hand en pols en moet geopereerd worden, meldde het team zaterdagavond. "De afgelopen zes weken heeft Lance pijn in zijn hand en pols, waarvan zijn medische staf denkt dat de oorzaak ligt in de operatie die hij al in 2023 onderging. Als gevolg heeft zijn medische team bevestigd dat hij niet zal racen en in plaats daarvan een correctie krijgt aan zijn hand om de problemen aan te pakken."

Veertiende in kwalificatie

Stroll had zich als veertiende gekwalificeerd op het circuit van Barcelona. Zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso start van de tiende positie. De Australiër Oscar Piastri veroverde in de McLaren de pole. Max Verstappen start als derde. Door de afwezigheid van Stroll blijft de veertiende plek op de grid waarschijnlijk leeg en schuiven de coureurs achter de Canadees dus niet op. Dat gebeurt vaak alleen als een coureur een straf krijgt van de FIA, wat in dit geval dus niet aan de orde is.

Geen reserve

De regels zijn ook hard voor Aston Martin, want het is niet mogelijk om een reservecoureur in te vliegen en in de auto van Stroll te zetten. Daarom is het team genoodzaakt om alleen met Alonso aan de start te staan. Het is voor de Spaanse ex-wereldkampioen wel zijn thuisrace en dus mag het feestje niet gedrukt worden. De race in Barcelona begint om 15.00 uur Nederlandse tijd, met Verstappen dus vanaf P3. De Nederlander heeft de McLaren van Piastri voor zich en die van Norris schuin naast zich.

Derde plaats voor Max Verstappen in Barcelona tijdens kwalificatie, beide McLarens opnieuw te sterk Max Verstappen heeft in Barcelona tijdens de kwalificatie de derde tijd gereden. De Nederlander kwam even op de negende plaats, maar wist zich te herpakken en eindigde opnieuw achter de beide McLarens. Achter Oscar Piastri (pole) en Lando Norris (2).

Speciaal circuit

In 2016 schreef Verstappen op het circuit in Spanje geschiedenis door als eerste Nederlander ooit een race in de Formule 1 te winnen. Hij had toen pas net de overstap gemaakt van het zusterteam van Red Bull Racing naar de hoofdmacht. Hij verving toen Daniil Kvyat, de ex van zijn huidige vriendin Kelly Piquet.