Derde plaats voor Max Verstappen in Barcelona tijdens kwalificatie, beide McLarens opnieuw te sterk

Max Verstappen heeft in Barcelona tijdens de kwalificatie de derde tijd gereden. De Nederlander kwam even op de negende plaats, maar wist zich te herpakken en eindigde opnieuw achter de beide McLarens. Achter Oscar Piastri (pole) en Lando Norris (2).

Tijdens Q3 zette Charles Leclerc Max Verstappen op een vijfde plek. Hij stapte daarna uit omdat er geen nieuwe set banden meer aanwezig was. De Nederlander, die daarna naar even naar een negende plaats zakte, ging wel opnieuw de baan op om te proberen om in elk geval in de buurt van de twee McLarens te komen. Dat lukte, alhoewel hij nog altijd flink op Piastri en Norris tekort kwam.

Donkere wolken

Tijdens Q2 waren er vanaf het circuit opeens donkere wolken op komst in het zonnige Barcelona, in letterlijke zin. Hoewel er geen regen voor dit weekend voorspeld is, leek het er tijdens Q2 opeens sterk op dat er tijdens Q3 mogelijk wel eens een flinke bui zou kunnen gaan vallen. Tijdens Q3 reden de coureurs dan ook snel naar buiten, waar Verstappen startte op een nieuwe set banden.

Verstappen's teamgenoot viel al vroeg af

Yuki Tsunoda, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, lag al na Q1 uit de kwalificatie. De Japanner eindigde als allerlaatste en ervaart nog altijd problemen met de tweede auto van Red Bull waar hij in rijdt. Verstappen opende met een tweede tijd, net iets sneller dan Norris. Piastri zat daar twee tienden voor.

Derde vrije training

Eerder zaterdag, vond de derde vrije training plaats. Daar reed de Nederlander naar de vijfde tijd. Piastri en Norris waren oppermachtig en reden de snelste tijd. Verstappen was bijna een seconde langzamer dan Piastri. Een slechtere tijd voor Verstappen dan bij de eerste en tweede vrije training.

Grand Prix van Spanje

De F1 Grand Prix van Spanje is de negende race van 2025 en de derde en laatste race van de huidige triple header. Verstappen hoopt dit weekend op verbetering na de 'saaie' Grand Prix van Monaco waarbij hij als vierde eindigde; dezelfde plek als waar hij startte op het smalle stratencircuit.

De race begint zondag om 15.00 uur. Verstappen heeft goede herinneringen aan het circuit in Spanje. Hij won de laatste drie keer dat de GP van Spanje gehouden werd. En belangrijker nog: in 2016 won hij op dit circuit zijn eerste Grand Prix in de Formule 1.

Veranderingen vanaf dit raceweekend

Vanaf dit raceweekend vindt er een kleine verandering plaats. Er wordt strenger getest op flexibele voorvleugels. McLaren maakte daar vorig seizoen al eens gebruik van. Voorafgaand aan het weekend is er veel gezegd en geschreven over de nieuwe voorvleugels. Grote vraag blijft of Max Verstappen en Red Bull daarmee een verschil kunnen maken.