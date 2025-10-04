Max Verstappen eindigde de kwalificatie in Singapore als tweede achter George Russell en hield beide McLarens achter zich. Toch was de Nederlander geïrriteerd na afloop. Dat had te maken met een incident met Lando Norris, normaal gesproken zijn goede vriend.

Russell vloog over het circuit in Singapore heen en was op weg naar pole position. Alleen Verstappen kon daar nog verandering in brengen, maar in de laatste bocht voor de finish kwam de Nederlander in de vuile lucht van Norris te zitten. Hij brak zijn ronde af en bleef steken op een tweede plaats.

Irritatie

"Daar kun je je vriend voor bedanken", zei engineer Gianpiero Lambiase gelijk over de boardradio. Verstappen zelf sprak ook gelijk boze woorden. "Dit zullen we niet vergeten..." Bij een kort interview na afloop hield de viervoudig wereldkampioen zich nog op de vlakte. "Het helpt niet als er iemand zo voor rijdt. Wie het was? Laten we zeggen dat het niet Oscar (Piastri, red.) was."

Even later was het gevoel nog niet gaan liggen bij Verstappen, want in gesprek met Motorsport was er nog altijd irritatie richting Norris. "Het is nooit fijn als zoiets gebeurt. Normaal zijn de coureurs er best goed in om aan de kant te gaan." Verstappen denkt dat Norris 'zich verveelde' onderweg naar de pits. "Ik ben een beetje teleurgesteld dat ik niet op pole sta, maar het weekend verloopt tot dusver goed. De auto is competitief", was Verstappen nog wel positief.

Norris zelf was zich van geen kwaad bewust, maar merkte wel iets op aan de concurrentie. "Zij (Red Bull, red) klagen altijd over van alles. Dat is Red Bull."