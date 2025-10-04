McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris hebben een waarschuwing gekregen in de strijd om het Formule 1-wereldkampioenschap. Max Verstappen zit hen op de hielen.

Britse coureur Jenson Button ziet het somber in voor McLaren en denkt dat de Nederlander er nog met de titel vandoor kan gaan, ondanks de voorsprong van Piastri en Norris in het klassement. Hij denkt dat de onderlinge strijd tussen de McLaren-coureurs 'zijn tol gaat eisen'.

Het team domineerde dit seizoen, tot er twee weken geleden problemen ontstonden in Bakoe. Piastri crashte tijdens de Grand Prix en Norris moest genoegen nemen met de zevende plek. Verstappen ging er met de overwinning vandoor.

Vrijdag uitte Button zijn zorgen. "McLaren is nog steeds snel, maar met twee coureurs die vechten voor het kampioenschap... Dat eist zijn tol. Verstappen heeft er al vier gewonnen. Hij gaat gewoon de baan in en maakt plezier." De druk op de Red Bull-coureur is volgens Button een stuk minder groot op dit moment. "Die heeft niets te verliezen."

Belangrijk weekend in Singapore

De F1-wereldkampioen 2009 denkt dat het raceweekend in Singapore cruciaal is voor het vervolg van het WK. "Het is interessant om te zien hoe het Piastri beïnvloedt", doelt hij op de teleurstelling in Bakoe. "Kan hij het van zich af zetten als een minder weekend en herpakt hij zich? Het was wel opmerkelijk, vooral met zijn kwaliteit."

Oud-coureur Martin Brundle is ook benieuwd naar de vorm van Piastri. "We denken altijd dat hij heel stabiel is. Daar zullen we nu achterkomen. Ik denk dat hij zich wel redt. Hij heeft een grote voorsprong op zowel Norris als Verstappen. Hij bevindt zich nog steeds in een goede positie."

Voorsprong McLaren

Verstappen is WK-leider Oscar Piastri genaderd tot op 69 punten in het coureurskampioenschap, de achterstand op nummer twee Norris is nog 44 punten. In aanloop naar de Grand Prix van Singapore zegt de Brit dan ook zelf dat hij Verstappen weer als serieuze uitdager voor het wereldkampioenschap ziet.

"Het lijkt erop dat ze nu op hetzelfde niveau als wij zitten. De laatste twee races waren spannend. We houden ook nu rekening met veel strijd", zei Norris donderdag.