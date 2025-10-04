George Russell was zaterdagmiddag de snelste tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix in Singapore. Max Verstappen eindigde als tweede en hield daarmee de McLarens achter zich.

Russell pakte met een tijd van 1;29;158 een ronde record in Singapore. Hij was tijdens zijn eerste ronde in Q3 al ontzettend snel en wist er daarna zelfs net onder te duiken. Niemand kwam aan de tijd van de Engelsman, die zondag dus vanaf pole position mag starten.

Verstappen was na Russell de snelste en deed daarmee prima zaken. De Red Bull-coureur hield namelijk concurrenten Oscar Piastri (derde) en Lando Norris (vijfde) achter zich. Mocht Verstappen nog mee willen doen om het wereldkampioenschap, dan zal hij steevast voor de oranje bolides moeten eindigen.

Q1 en Q2

In het eerste deel van de kwalificatie ging het gelijk op het scherpst van de snede. Lewis Hamilton en Kimi Antonelli lieten zien dat ook Ferrari en Mercedes snelheid hebben in Singapore en dat het niet alleen tussen McLaren en Red Bull gaat. De eerste vijf afvallers werden Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Franco Colapinto, Esteban Ocon en Pierre Gasly. In Q2 haalden Nico Hülkenbeg, Alexander Albon, Carlos Sainz, Liam Lawson en Yuki Tsunoda het niet.

Koelvesten

In Singapore wordt er gereden met of een koelvest of extra ballast op de auto. Dat komt door de officiële hittewaarschuwing die is afgegeven door de autosportbond FIA. Het is zelfs een mogelijkheid dat de koelvesten volgend jaar een verplichte zaak worden. Daar is Verstappen het allesbehalve mee eens.